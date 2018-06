A Férfiak Klubja kezdeményezi, hogy a szünet első napján vihessék el gyerekeiket az apák a munkahelyre

A Férfiak Klubja kezdeményezi, hogy az apák napját követő hétfőn, amely a tanítási szünet első napja, az apák magukkal vihessék gyermeküket a munkahelyükre - közölte Bedő Imre, a szervezet alapítója egy pénteki sajtótájékoztatón, Budapesten. A Vállvetve apával elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a gyerekek megismerhessék édesapjuk munkáját, lássák őket hozzáértőn végezni feladataikat, bepillanthassanak "titkos életükbe".



Bedő Imre elmondta: a férfiak általában több időt töltenek a munkahelyükön, mint a nők, és ilyenkor a család számára láthatatlanok. A program célja, hogy a gyermekek láthassák, "kik vagyunk, amikor nem vagyunk". Kitért arra: a szabadidős közös programok mellett a munkahelyi együttlét újfajta kapcsolatot teremt a szülő és gyermeke között. Az apa és a gyermek kölcsönösen büszke lehet egymásra, és a munkaadó is megtapasztalhatja, hogy munkavállalói családban élnek.



Hozzátette: a programot idén kísérleti jelleggel hirdették meg, de ha pozitívak a visszajelzések, jövőre szélesebb körű kampányt indítanak. Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára szerint fontos, hogy legyenek az apaszerep fontosságát és felelősségét megmutató kezdeményezések. A kormány igyekszik segíteni, hogy a férfiak megteremthessék a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, hogy könnyítsenek azokon a terheken, amelyeket a családoknak viselniük kell.



Elmondta: szeretnék támogatni a "döntés szabadságát", ezért nem egyfajta családmodellben, megélhetési struktúrában gondolkodnak. Mint mondta, a gyedet ma 142 ezren veszik igénybe, közülük 11 ezren férfiak. Az apák családi szerepvállalását segíti az is, hogy öt napra emelték a szülés utáni pótszabadságot, amelyet az apák vehetnek igénybe. Beneda Attila szólt arról is, hogy a magyar férfiakat biztatni kell az apaságra, hiszen a 40 év alatti férfiak 70 százalékának nincs gyermeke, a teljes férfi társadalomnak pedig 40 százaléka gyermektelen. Ezen az arányon minden eszközzel változtatni kell - mondta.



A Férfiak Klubját 2013-ban alapította Bedő Imre közgazdász, hogy erősítse a férfi-nő szerepeket és kapcsolatokat és segítse a férfiakat az apává válásban. A szervezet országszerte és a határon túl is apa-fia köröket és táborokat, Férfiak Klubja csoportokat működtet.