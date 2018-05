A férfiak szerint szexi, ha egy nő sört iszik - Tízből hatan randin is a sörre voksolnak

„A felmérésünkből is kirajzolódik, hogy a sörivás összekapcsolódik a szabadság érzésével, a lazább, társas összejövetelekkel. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a tudatos fogyasztásra, a hazai sörkultúrára és a magyar sörök sokszínűségére olyan módon hívjuk fel figyelmet, ami illeszkedik ebbe az életérzésbe

A kutatás hátteréről:

Az adatok felvételére 2018. május 22. és 24. között került sor. Az online kutatásban országszerte 1758 felhasználó vett részt. A felmérés nem reprezentatív Magyarország lakosságára nézve, de az eredmények alkalmasak a sörfogyasztással kapcsolatos vélekedések és viselkedés bemutatására.

Tízből nyolcan legalább heti rendszerességgel söröznek a Belvárosi Sörfesztivál szervezőinek felmérése szerint, a legszívesebben Palvin Barbival vagy Nagy Feróval ülnénk le egy sör mellé.Igazi sörkedvelő nemzet vagyunk: a Belvárosi Sörfesztivált szervező Fesztivál Holding Kft. felmérése szerint a megkérdezettek közel 80 százaléka legalább heti rendszerességgel oltja a szomját sörrel, tízből hatan akár hetente többször is. Kimagasló a sörfogyasztás a különböző sportesemények alkalmával, de jellemzően a folyékony kenyérre voksolunk a fesztiválokon, a grillpartikon és a baráti összejöveteleken is, sőt még egy otthon, egyedül töltött estén is inkább egy sört szisszentünk fel, minthogy egy pohár bor társaságában kapcsolódjunk ki. Ezzel szemben a formálisabb, komolyabb alkalmakkor, így az esküvőkön vagy üzleti tárgyalásokon a bort preferáljuk.– mondta el Kurucz Dániel, a Fesztivál Holding Kft. ügyvezetője. – Így született meg a Belvárosi Sörfesztivál, ahol a sörszakma és a fogyasztók közelebb kerülhetnek egymáshoz, és amit idén június 6-ától június 10-éig már másodjára rendezünk meg a Szabadság téren."A kutatás résztvevőinek több mint fele szerint ugyan egy randevúhoz az alkoholok közül kifejezetten a bor illik, tízből hatan saját bevallásuk szerint söröztek már randin. A megkérdezettek további 22 százaléka eddig ugyan nem tette, de megfelelő program esetén akár sörözne is egy kettesben töltött estén. A felmérésből fény derült arra is, hogy a magyarok háromnegyede könnyebben tud ismerkedni, ha az ilyenkor érzett feszültséget egy kevés alkohollal oldja, és tízből kilenc férfi kifejezetten szexinek találja, ha egy nő kulturáltan sört iszik.„Azt látjuk, hogy a sör egyre népszerűbb a hölgyek körében is, ez a kínálat bővülésének, az ízesített és különleges kézműves sörök terjedésének is köszönhető, ami a legkülönbözőbb ízlésvilágot is kielégíti – magyarázta Kurucz Gergely, a Belvárosi Sörfesztivál másik szervezője. – A Belvárosi Sörfesztiválon mi is közel 250 sörkülönlegességgel készülünk, így mindenki megtalálhatja a hozzá közel álló ízeket."A Fesztivál Holding Kft. kutatás arra is kitért, hogy melyik magyar hírességekkel gurítanánk le szívesen egy-egy sört. A hölgyek közül Palvin Barbara volt a legnépszerűbb, őt követte Pásztor Anna és Hosszú Katinka. Férfi fronton Nagy Feróval, Mucsi Zoltánnal vagy Majkával ülnénk le legszívesebben egy hideg sör mellé, de több sportoló, köztük Dárdai Pál, Böde Dániel és Gera Zoltán is felkerült a listára.