A fogyatékkal élőkből álló cseh zenekar a világhír felé indult

A The Tap Tap zenekar 18 évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy iskolán kívüli elfoglaltságot biztosítson egy fogyatékkal élőkkel foglalkozó neves prágai iskola diákjai számára. Az együttesnek ma már milliós rajongótábora van nem csupán hazájában, hanem azon túl is.A zenekar lenyűgöző játékát hallgatva senki sem gondolná, hogy a művészek egy része tolószékben ül és súlyos problémákkal küzd. Az együttes vezetője, Simon Ornest szerint gyakran előfordul, hogy a fogyatékkal élők elé nem támasztanak elég kihívást és az emberek hajlamosak túlságosan óvni őket."Már a legelejétől fogva az volt a célom, hogy ne terápiaként tekintsünk erre az egészre, hanem viselkedjünk úgy mint egy igazi zenekar és tegyünk eleget az összes ezzel járó kötelességnek" - jegyezte meg Ornest. Hozzátette: "a hozzánk érkező 18-20 éves fiatalok itt találkoznak először olyan élethelyzettel, amelybenvalóban elvárnak tőlük valamit".Ornest bár érezte, hogy a zenekar ötlete megvalósítható, az óriási siker még őt is megdöbbentette. "Ez egy gondosan kidolgozott rendszer, amely mögött kemény, elmondhatatlanul kemény munka áll" - fogalmazott a zenész.A kezdetekkor a The Tap Tap még csak a tagok kedvenc számait játszotta, ma már azonban saját szerzeményekkel lépnek fel. Ezek helyi zenészek közreműködésével születnek, a szövegek pedig afogyatékkal élők világát mutatják be érzékeny, de humoros módon.A húsz tagú zenekar ma már hatvan koncertet ad évente és egy musicallel is fel szokott lépni a prágai Nemzeti Színházban.A The Tap Tap fellépett már Londonban, Madridban, Moszkvában és Jeruzsálemben. Idén átszeli az Atlanti-óceánt, hogy New York-ot, Washingtont és Chicagót is meghódítsa. Az együttes jövőre cseh börtönökben fog fellépni és a börtönlakókkal közös koncerteket élőben fogja közvetíteni a cseh televízió.