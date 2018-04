A Föld napja - A vadmentő munka is bemutatkozik az állatkert rendezvényén - Galéria

A Fővárosi Állat- és Növénykertben zajló vadmentő munka is bemutatkozik a intézmény Föld napi rendezvényén, a csütörtöktől vasárnapig tartó Föld Fesztiválon. A 10. alkalommal megrendezett sorozat keretében a közönség a Japánkert szomszédságában található állomáshelyen az intézményben zajló állatmentő tevékenység mellett a mentett állatokkal is találkozhat - emelte ki a rendezvény nyitónapján tartott helyszíni tájékoztatón Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.Elmondta, hogy az állatkert számos feladata mellett évtizedek óta foglalkozik a Magyarországon őshonos, természetvédelmi oltalom alatt álló állatfajok emberi segítségre szoruló egyedeivel, például törött szárnyú gólyákkal, mérgezett sasokkal, fészekből kiesett énekes madarakkal vagy elárvult kismókusokkal, telelésben megzavart denevérekkel, legyengült sünökkel, törött páncélú teknősökkel és más hasonló sorsú jószággal. Ezt a tevékenységet az állatkert az általa életre hívott Magyar Madármentők Alapítvány égisze alatt folytatja.Ezek az állatok zömmel a szakmai szervezeteken keresztül vagy jó szándékú emberek segítségével kerülnek az állatkerti mentőhelyre, ahol a szakemberek igyekeznek úgy helyreállítani az állatok egészségét, hogy azok később képesek legyenek újra, emberi segítség nélkül boldogulni a természetben. Hanga Zoltán kiemelte, hogy 2016-ban rekordot döntöttek, hiszen több mint kétezer egyedről gondoskodtak, tavaly pedig összesen 103 faj 1524 egyedével foglalkoztak a mentőmunka keretében. Ezek közül 77 faj 905 egyede volt madár, 15 faj 505 egyede hüllő, a kétéltűeket pedig 10 faj 114 egyede képviselte a mentett állatok között.A szóvivő arról is beszélt, hogy a fővárosi intézmény a kassai állatkerttel közösen dolgozik egy európai uniós pályázat keretében az őshonos állatvilág megőrzéséért a határ menti térségben. Ennek a projektnek a célkitűzése, hogy segítse és fejlessze a budapesti és a kassai intézmény szakemberei által folytatott mentőmunkát, valamint megteremtse a mentés az ismeretterjesztés szempontjából szükséges korszerű központ kialakítását.Cél továbbá a tudásmegosztás a két intézmény és a Kárpát-medencében működő mentőhelyek szakemberei között, valamint a lehető legmagasabb színvonalú ismeretátadás a látogatók számára, amelyet új, interaktív bemutatók létrehozásával kíván megteremteni a két intézmény - emelte ki. A Föld Fesztivál programjairól szólva elmondta, hogy a négy nap alatt a látogatók ismeretterjesztő programok tucatjain vehetnek részt, lesz például ifjú természetőr képzés, teleszkópos madármegfigyelés, interaktív talajtani bemutató, de szó lesz a vizes ökoszisztéma védelméről is a számos játékos foglalkozás mellett.A kínai kultúrából a kalligráfiai, képfestő vagy papírhajtogató programokon kaphat ízelítőt a közönség, de bemutatkoznak a hungarikum kutyafajták, az idei év madara, a vándorsólyom, de a sziklamászás iránt érdeklődőket is várják, akik a Nagyszikla oldaláról ereszkedhetnek le.