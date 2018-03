A Föld órája - Magyarországon 35 település csatlakozott az akcióhoz

Kombóképen a Kossuth-szobor és a Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház Nyíregyházán a Föld órája elnevezésű akció előtt kivilágítva (jobbra), és az akció idején, kivilágítatlanul

MTI Fotó: Balázs Attila

Magyarországon 35 település csatlakozott az idei Föld órája akcióhoz, amellyel a klímaváltozás ellen és a természet védelme mellett kívánnak mozgósítani.Az M1 aktuális csatorna vasárnap déli Híradójában azt mondták: szombat este 187 országban kapcsolták le összesen több mint 12 ezer középület, látnivaló díszkivilágítását, hogy felhívják a figyelmet klímaváltozás negatív hatásaira.A világ legnagyobb környezetvédelmi akciójában magyar települések is részt vettek.A Müpa színpadán a Párizs éjjel című előadás végén a szereplők szimbolikusan lekapcsolták a főváros fényeit, este fél 9-kor a Lánchíd és a Mátyás-templom díszkivilágítását is lekapcsolták egy órára - hangzott el az M1-en.A Föld órája kezdeményezés 2007-ben indult Ausztráliából azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet az éghajlatváltozásra és annak negatív hatásaira. Idén a világ legnagyobb önkéntes akciója a természeti értékekre hívta fel a figyelmet, bolygónk biológiai sokféleségének megőrzését állította a középpontba.A héten több ENSZ-jelentés is arra figyelmeztetett, hogy az emberi tevékenység nyomán drasztikusan csökken a Föld növény- és állatvilágának sokszínűsége, ami komoly fenyegetést jelent a világnépesség élelmiszer-, ivóvíz- és energiaszükségletére is."Az állati, illetve növényi fajok több mint felét veszélyezteti kihalás a legnagyobb biodiverzitású régiókban, ha így folytatjuk" - figyelmeztetett Dermot O'Gorman, a Föld óráját világszerte összehangoló Vadvédelmi Világalap (WWF) civil szervezet munkatársa.