A frontember szívinfarktusa után újra színpadon a Piramis

A hétköznapokon már jó ideje jól érzem magam, de kicsit tartottam attól, mi lesz újra a színpadon. Múlt szombaton a Felvidéken, Bősön volt az első koncertünk március óta és szinte száz százalékos állapotban éreztem magam

Gőzerővel dolgozunk, az együttes idén 43 éves, minél több helyre szeretnénk eljutni belföldön és a határon túli területeken is. Június 8-án Jászkiséren, 9-én Visegrádon, aztán Agárdon, Erdélyben, Szlovákiában játszunk, az augusztusi és szeptemberi koncertnaptárunk szinte tele van

- mondta az énekes az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.A Piramis június 2-án az fővárosi Analog Music Hallban zenél.A frontember március 3-án a koncert vége felé, az utolsó előtti számnál lett rosszul, azonnali orvosi ellátásban részesült és megállapították, hogy szívinfarktusa volt. A MOM sportcsarnokos fellépés volt a Piramis-turné első állomása, de mint Nyemcsók János megjegyezte, csak néhány koncertet kellett lemondani.Vörös Gábor, a Piramis basszusgitárosa szólt arról, hogy. Hozzátette: most szombaton is elhangzanak a megszokott Piramis-slágerek és az est azzal a dallal indul, amelyikkel a legutóbbi budapesti koncert félbeszakadt.- hangsúlyozta Nyemcsók János.A Piramis a hetvenes évek második felében olyan nagy slágereket írt, mint a Ha volna két életem, A becsület, az Ajándék vagy a Kóbor angyal. A zenekarban Nyemcsók és Vörös mellett három alapító tag szerepel: Závodi János gitáros, Gallai Péter billentyűs és Köves Miklós dobos.A hard rock csapat a hetvenes évek második felében talán a legnépszerűbbnek számított Magyarországon, 1974 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg. A Piramisban ebben az időszakban Závodi, Gallai, Köves és a tavaly ősszel elhunyt Som Lajos basszusgitáros mellett Révész Sándor énekelt. A csapat az alapfelállásban 1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy koncertre; a Nyemcsókkal és Vörössel felálló Piramis 2009 óta zenél.