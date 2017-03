A Google is fejlesztette a térkép szolgáltatását

Úgy tűnik, most a térképes fejlesztésekre feküdtek rá a fejlesztők. Korábban a Messenger újításáról számoltunk be , most pedig a Google jelentette be az újdonságát.A Google a napokban új funkcióval bővítette Google Térkép szolgáltatását, amely ma már a magyar felhasználók számára is elérhetővé vált.Az újításnak köszönhetően bárki megoszthatja, azzal akivel szeretné, hogy merre jár, és az nyomon követheti az útját. Az Androidon, iOS-en és weben is elérhető bővítés valós időben küld információt a felhasználó helyzetéről.

A mai naptól Magyarországon is elérhető új funkciót nagyot egyszerű használni: az alkalmazáson belül a ‘Helyszín megosztása’ gombra kattintva feljön egy ablak, amelyben kiválaszthatjuk, hogy kivel szeretnénk megosztani tartózkodási helyünket. Ezután, már él is a kapcsolat a két telefon és személy között a Google Térképen belül, és élőben követhetjük ismerősünk útját.Linken is megoszthatjuk, hogy merre járunk, ami után automatikusan, valós időben frissül az a térképen. A helyszín-megosztás bármikor felfüggeszthető, illetve előre egy bizonyos időre is beállítható.A Google Térkép legújabb bővítése számos helyzetben lehet hasznos és jelenthet akár biztonságot. Ha például úgy érezzük, hogy veszélyben vagyunk hazafele úton, valós időben megoszthatjuk útvonalunkat ismerőseinkkel, akik végigkövethetik, hogy épségben eljutunk az úti célunkig. De előnyös lehet baráti társaságok esetében is, ahol üzenet helyett, egyszerűen csak megosztjuk, hogy merre járunk, és rögtön láthatják, hogy nagyjából hány percnyire vagyunk a megbeszélt találkozóhelytől.