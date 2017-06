A Google jobban megszűri a Youtube-on megjelenő szélsőséges tartalmakat

Ezentúl szigorúbban lép fel a tulajdonában lévő Youtube-on megjelenő, szélsőséges és terrorista eszméket népszerűsítő tartalmak ellen - közölte az Alphabet holdinghoz tartozó, keresőprogramot működtető Google vállalat kaliforniai központja helyi idő szerint vasárnap. Javítani fogja az ezt lehetővé tevő programok minőségét, és növelni fogja azoknak a szakembernek a számát, akik azonosítják és eltávolítják az ilyen felvételeket a videomegosztóról - jelezte a cég.



A Google azt is ígéri, hogy szélesíteni fogja az együttműködést azokkal a szervezetekkel, amelyek az interneten megjelenő szélsőségesség terjesztése ellen harcolnak. Megpróbálja továbbá online hirdetésekkel elérni azokat, akik az Iszlám Állam toborzó kampányainak lehetnek az alanyai, hogy ráirányítsa a figyelmüket olyan terrorellenes videókra, amelyek eltántoríthatják őket a csatlakozástól a dzsihadista szervezethez.



A Google elismeri, hogy más internetes vállalatokkal együttműködve évek óta azon dolgozik, hogy felismerje és eltávolítsa az üzletpolitikájával ellenkező tartalmakat, ennek ellenére a "keserű igazság" az, hogy még sok munka vár az "iparágra".



"A szélsőségesek és a terroristák nemcsak a biztonságunkat akarják aláásni, hanem meg akarják semmisíteni az értékeinket is, és mindazt, ami nyílttá és szabaddá teszi a társadalmat. Ezt nem engedjük meg nekik" - áll a vállalat közleményében.



A múlt csütörtökön a Facebook közösségi portál jelentette be, hogy új eszközök alkalmazásával kísérletezik a szélsőséges és terrorista propaganda terjedésének megfékezése végett.