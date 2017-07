A Gru 3 volt a kedvence a nézőknek az amerikai mozikban

A Nyomd bébi, nyomd akcióvígjáték 30 millió dollárra becsült bevétellel indított. Harmadik helyen 17 millió dollárral a Transformers: Az utolsó lovag scifi végzett, amely már az előző héten is a várakozásokon alul nyitott. A negyedik legnépszerűbb film a Wonder Woman volt a hétvégén, az ötödik hete futó szuperhősfilm további 15,9 millió dollárt hozott.



A Verdák 3-ra 9,5 millió dollár értékben váltottak jegyet az amerikai és kanadai mozikban.



Will Ferrer pályafutásának legrosszabb nyitóeredményét produkálta A szerencse háza (The House) című vígjáték, amelynek 9 milliós bevétele a hatodik helyhez volt elegendő.