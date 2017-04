A gyámügy is vizsgálódik a Hujber családnál

Bors megtudta: sokkal durvább a helyzet a színész családjában, mint gondolnánk. A rendőrség kérésére a gyámhivatal is foglalkozik a kényszerítéssel vádolt férj ügyével.Ők sem titkolják, hogy évek óta se veled, se nélküled kapcsolatban élnek, de most úgy tűnik, a családfő átléphetett egy határt - írja a lap.Rendőri intézkedés, majd nyomozás lett a vége annak, ami a Hujberéknél történt, és amiben már gyermekeik, Noel és Noa is részesek. Sajtóhírek szerint a közeli hozzátartozók tisztában vannak azzal, hogy Hujber a gyerekei előtt szidja a feleségét, Cynthia tart is tőle, talán ezért is képtelen elhagyni őt.Nem mer változtatni, úgy érzi, tűrnie kell. Mindez oda vezetett – mint a Bors tegnap megírta –, hogy a rendőrség kényszerítés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást, amelyért akár három év börtön is járhat. Ennél is nagyobb büntetés lehet a családnak, hogy a színész életmódja és viselkedése most már a gyermekei életére is befolyással lehet.

A Szentendrei Rendőrkapitányság az eset kapcsán a szükséges intézkedéseket megtette, azonban a folyamatban lévő büntetőeljárásról további információt nem áll módunkban nyilvánosságra hozni

– közölte a Bors megkeresésére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.A családnál történtekről és a nyomozásról a gyámhivatal is értesült, ott is vizsgálat indult – mondta a lapnak egy névtelen forrásuk. Hujbert hiába hívták, nem akart beszélni, családtagjai is elzárkóznak a megkeresésektől.