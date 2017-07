A Hamupipőke csodaszép sztárja játssza a fiatal Meryl Streepet

Az álomgyárnak olyan nagy szüksége van az üde arcokra, mint egy falat kenyérre, tehetsége mellett ennek is köszönheti Lily James (Nyomd, Bébi, nyomd), hogy leszerződhetett a Mamma Mia! folytatásának egyik főszerepére.



A Mamma Mia: Here We Go Again! természetesen felvonultatja az előző rész főszereplőit (Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan), ám lesz egy kis csavar: a történet előre-hátra ugrál az időben, hogy bemutathassa a karakterek múltját. Lily James a fiatal Donnát, azaz a Meryl Streep által megformált karakter leánykori változatát fogja alakítani.



A 2008-as Mamma Mia! a Universal stúdió nagy sikere volt, összbevétele csaknem elérte a 610 millió dollárt, és hasonló eredményt remélnek a folytatástól is.



(Mamma Mia: Here We Go Again! – tervezett bemutató: 2018. július)