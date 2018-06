A Harry Potter-darab a Tony-díjak legnagyobb nyertesei között

A legtöbb trófeát A zenekar látogatása című közel-keleti témájú musical, a Harry Potter-darab és az Angyalok Amerikában vitte el vasárnap este a New York-i Radio City Hallban megrendezett 72. Tony-díjátadó ceremónián.



A Broadway legrangosabb díjátadójának házigazdája Josh Groban és Sara Bareilles volt, a műsort a CBS televízió élőben közvetítette.



Az est sztárfellépői között volt Bruce Springsteen, aki pólóban és farmerben lépett színpadra, hogy előadjon egy számot nagy sikerű Broadway-előadásából. Springsteen fellépését barátja, Robert De Niro konferálta fel. A színész az alkalmat felhasználva szabadszájú kirohanást intézett Donald Trump elnök ellen, majd méltatta Springsteen politikai elkötelezettségét és arra biztatta a közönséget, hogy menjen el szavazni novemberben.



A zenekar látogatása című film alapján készült musical tíz díjat nyert el, köztük a legjobb musicalnek járó elismerést, a Harry Potter és az elátkozott gyermek hat díjat kapott, egyebek mellett a legjobb színműét, az Angyalok Amerikában pedig a legjobb drámafelújítás díjával együtt három Tonyt gyűjtött be - sorolta a The Hollywood Reporter.



A színészi trófeákon Andrew Garfield (Angyalok Amerikában), Laurie Metcalf és Glenda Jackson (Három magas nő), Tony Shalhoub és Ariíel Stachel (A zenekar látogatása) és Lindsay Mendez (Carousel - Molnár Ferenc Liliomja alapján) osztozott. A zenekar látogatásának rendezője, David Cromer is díjazott lett.



A musical a 2007-ben bemutatott izraeli film feldolgozása David Yazbek dalaival és Itamar Moses történetével. A darabban egy egyiptomi rendőrzenekar izraeli fellépésre utazik, de egy kis hiba miatt nem úti célukhoz érkeznek, hanem egy sivatagi városban kötnek ki. A zenekar látogatása a legjobb musicalszövegkönyv és a legjobb eredeti színpadi műhöz készült zene díját is megszerezte.



A J. K. Rowling regényfolyamát folytató Harry Potter és az elátkozott gyermek korábban már a londoni West Enden is elsöprő sikert aratott, és a Broadway-n is telt házakkal játsszák. Vasárnap este John Tiffany, a darab rendezője elnyerte érte második Tony-díját.



Andrew Garfield (A csodálatos Pókember, A közösségi háló) első Tony-díját vehette át alakításáért. A színész az Angyalok Amerikában című hétórás darabban egy meleg, AIDS-es fiatalembert játszott. Garfield az LMBT-közösségnek ajánlotta díját, és köszönő beszédében diszkriminációjuk ellen emelt szót.



A 82 éves, kétszeres Oscar-díjas Glenda Jackson szintén először részesült Tony-díjban. A brit színésznő az élete végére készülő idős nőt alakított Edward Albee Három magas nő című drámájában. Jackson az 1990-es évek elején visszavonult a színészettől, és politikai pályára lépett.