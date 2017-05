A hír igaz: kiterjesztik a Halálos iramban világát

A korábban terjengő híreket megerősítették: spinoffot kap a Halálos iramban és a robotos sorozat is, azaz az új filmekben egy-egy szereplő különálló történetét mesélik el. Sőt, a Halálos iramban sorozatból mindjárt két hős indul el új úton. Hobbs (Dwayne Johnson) és Shaw (Jason Statham), akik eddig esküdt ellenségek voltak, most szövetkeznek, hogy legyőzzenek valamilyen hozzájuk méltóan veszélyes ellenséget. A rajongók egy része nem fog örülni, hiszen epizódokkal korábban Hobbs megölte Hant, az egyik pozitív hőst, de hát mindenki jóváteheti a bűneit. A történetet nem a véletlenre, hanem Chris Morganre bízták, aki eddig hat Halálos iramban-filmnek írta a forgatókönyvét, és nyilván álmából fölkeltve is írni tud egy hetediket.



Ami a Transformers-sorozatot illeti, itt az egyik legnépszerűbb robot, Űrdongó kap önálló filmet. További jó hír, hogy a kétszeres Oscar-jelölt Kubo és a varázshúrok rendezője, Travis Morgan fogja rendezni az Űrdongó-eposzt, aki új utakra viheti a robotos sagát.



Addig is Michael Bay utolsó nagyszabású robotos filmjét, a Transformers: Az utolsó lovagot élvezhetjük hamarosan, amely az előzetes alapján még látványosabb, mint a korábbi epizódok.



(Transformers: The Last Knight – hazai bemutató: 2017. június 22.)