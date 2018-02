A hollywoodi írócéh a Tűnj el! és a Szólíts a neveden! forgatókönyvét díjazta

A filmes és televíziós kategóriák díjait vasárnap párhuzamosan New Yorkban és Los Angelesben adták át. A hollywoodi Beverly Hilton Hotelben Patton Oswald volt a gála házigazdája, New Yorkban pedig Amber Ruffin - írta a The Hollywood Reporter.



A Tűnj el! forgatókönyvét Jordan Peele, a film rendezője jegyezte. A Szólíts a neveden! forgatókönyvét James Ivory írta André Aciman regénye nyomán.



A tévés mezőnyben a legjobb drámasorozat és legjobb új sorozat forgatókönyvéért A szolgálólány meséje íróit díjazták, a vígjátéksorozatok közül pedig Az alelnök nyert.



Hosszú program kategóriában jutalmazták a környezetszennyezéssel foglalkozó Flint című tévéfilm és a családon belüli bántalmazás témáját is érintő Hatalmas kis hazugságok íróit. A humoros talk show műfajból John Oliver műsora nyert és díjat kapott a Satruday Night Live szórakoztató program is.



Az amerikai írócéh, a Writers Guild of America (WGA) díjai a The Hollywood Reporter beszámolója szerint a filmiparban uralkodó hangulatot tükrözték: az elismerésekkel zömmel olyan produkciókat jutalmaztak, amelyek hosszú ideje elhallgatott vagy marginalizált témákra hívták fel a figyelmet, kritikusan, szatirikusan tekintettek az igazságtalan társadalmi feltételekre.



A WGA-trófeákat megbízható Oscar előrejelzésnek tekintik. Tavaly februárban a Holdfény kapta a céh díját a legjobb eredeti forgatókönyvért. Az Oscar-gálán a film három szobrot kapott, köztük a legjobb film és a legjobb forgatókönyv Oscarját.