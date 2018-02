A Huawei és a ZTE telefonokat nem ajánlják az amerikai titkosszolgálatok

Az USA hat legfontosabb titkosszolgálati vezetője, köztük az FBI, a CIA és az NSA vezetői egy keddi szenátusi meghallgatáson arról beszéltek, hogy nem szerencsés, ha az amerikai állampolgárok a két kínai tech-óriás, a Huawei és a ZTE telefonjait használják.Az FBI vezetője, Chris Wray azt mondta, hogy nagyon kockázatos túlzott szerepet adni az amerikai telekommunikációs szektorban azoknak a külföldi vállalatoknak, amelyek az USA alapvető értékekeit nem osztják, idegen kormányokhoz kötődnek és együtt is működnek velük - írja a The Verge . Wray szerint a kínai kormánynak ezen a csatornán lehetősége adódik észrevétlenül kémkedni az amerikaiak után, ellophatják vagy torzíthatják a felhasználók adatait.Az aggodalom nem újkeletű, és nem is alaptalan. A Huaweit ugyanis a Kínai Néphadsereg egyik mérnöke alapította, a céget pedig évek óta úgy emlegetik amerikai politikusok, mint a kínai kormány egyik karját. Az amerikai kormányzati beszerzéseknél a Huawei tiltólistán van 2014 óta,Gazdasági okai is lehetnek az amerikai óvatosságnak. A Huawei pár hónapja előzte meg az amerikai Apple-t, és lett így immár a világ második legnagyobb okostelefon-gyártója - az első helyen a Samsung áll.A Huawei nemcsak Ázsiában, hanem Európában is szárnyal, ám az Egyesült Államokban még nem tudott áttörést elérni a cég - főként az amerikai kormányzat ellenséges magatartása miatt.