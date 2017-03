A húszéves Radics Gigi lehet az X-Faktor mentora

Kora és a pályán eltöltött mindössze hat éve ellenére, Gigi nagyon is sokat segíthet a versenyzőknek. Annak idején, 2008-ban először eltanácsolták a Megasztárból, de újra jelentkezett, és 2011-ben megnyerte a versenyt. Schiwert-Takács László, az X-Faktor kreatív producere nem cáfolta a Bors információit , igaz, nem is erősítette meg. Úgy fogalmazott, túlságosan korai lenne még konkrét dolgokról nyilatkoznia az ősszel induló tehetségkutató kapcsán. A műsor még előkészítési szakaszban van, és nincs semmilyen konkrétum.– Magam is majdnem mindenkit ismerek a szakmából, amikor felmerül egy név mentorként, nagyjából tudom, hogy mire számíthatok tőle. A mentorok is próbafelvételen vesznek részt, akárcsak a versenyzők. A kiválasztásnál pedig nem csak, sőt elsősorban nem az életkor dönt, hanem az, hogy az adott zenész milyen karakter. Puskás Peti, ByeAlex és Gáspár Laci is fiatal, Tóth Gabi pedig 25 éves volt, amikor először mentor volt – mondta Schiwert-Takács, aki elárulta azt is, Tóth Gabi már réges-régen meghozta a döntést, hogy elhagyja a csapatot.