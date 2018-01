A II. világháború után volt ilyen nagy a házasságkötési kedv, mint az elmúlt 7 évben

Fotó: pixabay

Hét év alatt csaknem a másfélszeresére, 35 500-ról 51 800-ra nőtt a házasságkötések évenkénti száma Magyarországon.Ennyi idő alatt ilyen mértékű emelkedés utoljára a második világháború utáni években, 1945 és 1950 között történt, amikor a világégés alatt elmaradó esküvőket pótolták be a párok - írta a Magyar Nemzet szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss tanulmánya alapján.

A frigyek számának 2011 óta tartó emelkedése először 2017-ben torpant meg: a múlt év első tíz hónapjában megkötött 46 061 házasság 2,5 százalékkal volt kevesebb az előző év azonos időszakában regisztráltnál.A lap megjegyzi, hogy a teljes 2017. év végleges adatai még nem szerepelnek a KSH honlapján.A tanulmány szerint összességében továbbra is csökken a frigyben élők aránya: 2016-ban ismét tízezerrel kevesebb házasságot kötöttek, mint amennyi válás vagy elhalálozás miatt megszűnt. Ám ez még így is a legkedvezőbb érték az utóbbi 36 évben.A lap cikke szerint 2010-ig évenként háromszor ennyi volt a "deficit", vagyis 30-35 ezerrel több frigy szűnt meg, mint amennyi létrejött. A változás részben a növekvő várható élettartamnak is betudható, de mérséklődött a válások száma is. 2014-ben hosszú idő óta először csökkent 20 ezer alá, 2016-ban az előző 53 év legalacsonyabb esetszámát regisztrálták - írta a Magyar Nemzet.