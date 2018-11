A Jam City és a Disney több évre szóló mobiljáték-fejlesztési megállapodás megkötéséről adott hírt

A Disney nagyhatalomnak számít olyan karakterek és márkák létrehozása terén, amelyek az elmúlt évtizedekben a rajongók több generációjának is kedvenceivé váltak. A Jam City tulajdonát képező ikonikus szórakoztatási szellemi termékeknek köszönhetően cégünk a mobil szórakoztatási ágazat egyik vezető vállalatává nőtte ki magát, és így ideális partner egy sor új, a Disney franchise-ain alapuló mobiljáték kifejlesztéséhez."

A mobil szórakoztatás egyik vezető cége, a Jam City ma bejelentette, hogy több évre szóló mobiljáték-fejlesztési megállapodást kötött a Disney-vel, amelynek értelmében a Jam City tulajdonába kerülnek a Disney mobiljátékával, a népszerű Disney Emoji Blitz kapcsolatos kiadási jogok.A Disney Glendale Games Studiójának alkalmazottai szintén átkerülnek a Jam City-hez, és a továbbiakban a Jam City csapatának tagjaként kezelik és fejlesztik tovább a Disney Emoji Blitz játékot. A Jam City továbbá jogot nyer a Pixar és a Walt Disney Animation Studios ikonikus karakterein és történetein alapuló új mobiljátékok kifejlesztésére.Az első játék, amelyet a tervek szerint az együttműködés keretében a Jam City és a Disney el fog készíteni, a Disney Animation Jégvarázs (Frozen) sorozatán alapul."A Jam City nagyon büszke arra, hogy együtt dolgozhat a Disney-vel" - mondta el Chris DeWolfe, a Jam City társalapítója és vezérigazgatója."Bár a Disney Animation és a Pixar filmjeihez kapcsolódó játékokra vonatkozó licenceink száma az utóbbi évben növekedett, és a vezető játékfejlesztők közül többen is dolgoznak cégünk alkalmazottjaként Disney játékok kifejlesztésén, a Jam City-vel most kötött megállapodás ígéretes hosszú távú lehetőséget kínál mobiljáték-ágazatunk számára, és számos előnyt a Disney és a Pixar filmjeihez kapcsolódó játékok jövőbeli fejlődése tekintetében" - nyilatkozta Kyle Laughlin, a Disney Games and Interactive Experiences divíziójának rangidős elnökhelyettese."Alig várjuk, hogy láthassuk, hogyan fejleszti tovább a Jam City és a Disney Emoji Blitz-et eredetileg létrehozó hihetetlenül tehetséges csapat a már eleve rendkívül népszerű játékot és franchise-t, és hogyan használja fel a Jam City globális hálózatát és szakértelmét az újonnan megjelenő Disney filmeken alapuló sikeres, hosszú távon is keresett mobiljátékok kidolgozásához."A Disney Emoji Blitz játékban a játékosok több száz Disney Animation, Pixar és Star Wars emojit gyűjthetnek össze és párosíthatnak. A játékosok díjakat nyerhetnek el, küldetéseket teljesíthetnek és felfedezhetnek a Pixar Toy Story - Játékháború, a Disney Animation Rontó Ralph (Wreck-It Ralph) és Mikiegér és barátai (Mickey Mouse & Friends) filmjein és a Disney filmek gonosz karakterein alapuló új emojikat, és számos további kaland is várja őket. A Disney Emoji Blitz egy egyedi emojigyűjtési rendszer és egy élvezetes match-3 játék (három egyforma dolog megtalálása és összekapcsolása) ötvözetének köszönhetően különleges játékélményt kínál a játékosok számára.A Disney Emoji Blitz az App Store és a Google Play internetes áruházból egyaránt letölthető. A Jam City és a Disney által az együttműködés keretében készített további ingyenes mobiljátékok szintén világszerte elérhetők lesznek az App Store-ban és a Google Play-en.Amit a Jam City-ről tudni kell.A Jam City a mobil szórakoztatási ágazat egyik vezető cége, amely egyedi és rendkívül élvezetes, a globális fogyasztók széles körében igen nagy népszerűségnek örvendő mobiljátékok fejlesztésével foglalkozik. A Jam City-t 2009-ben hozta létre a MySpace társalapítója és vezérigazgatója, Chris DeWolfe és a 20th Century Fox korábbi ügyvezetője, Josh Yguado. Az egyik legkreatívabb játékfejlesztői gárdával rendelkező Jam City volt a megalkotója a legnagyobb bevételt hozó és legidőtállóbb közösségi játékfranchise-ok közül jó néhánynak, köztük például a Cookie Jam-nek (amely a Facebookon "Az év játéka" címet nyerte el) és a Panda Popnak. A ma már Hollywood kedvenc stúdiójának számító Jam City neve fémjelez számos, a szórakoztatóipar ikonikus márkájára (Harry Potter karaktere, a Családos csóka (Family Guy), a Marvel Bosszúállók filmjének szereplői) épülő rendkívül népszerű, vonzó, érdekes és ötletgazdag mobiltelefonos játékot. A Jam City központja Los Angeles-ben található, és több városban (San Francisco, San Diego, Bogota és Buenos Aires) is működtet stúdiókat. A Jam City csapata jól ismert kreativitásáról és kulcsfontosságú területeket érintő számos újításáról, ideértve a narrációt, az adattudományt és a célközönségre vonatkozó adatgyűjtést.Amit a Disney Parks, Experiences and Consumer Products-ról tudni kell.A Disney Parks, Experiences and Consumer Products a The Walt Disney Company (NYSE:DIS) egyik divíziója, amely a varázslatos Disney filmeket, karaktereket és franchise-okat a családok és a rajongók mindennapos életének részévé téve életre szóló élményeket és emlékeket nyújt a nagyközönség számára. A divízió idegenforgalmi és szabadidős tevékenységekkel foglalkozó egysége hat ikonikus üdülőközpontot működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában és egy luxuskategóriás tengerparti családi üdülőt Hawaiin, prémiumkategóriás hajóutakat és népszerű üdülőjog-programot kínál, továbbá a nevéhez fűződik egy vezetett családi kalandtúrákra szakosodott díjnyertes vállalkozás is. A Disney globális fogyasztói termékeket forgalmazó egysége a felelős a világszinten is vezető licencforgalmazási tevékenységek végzéséért és hozzá tartozik a világ legnagyobb, gyermekeknek szóló kiadványokat megjelentető kiadóháza, a szerte a világon megtalálható Disney üzletek, valamint a shopDisney e-kereskedelmi platform. A Disney Parks, Experiences and Consumer Products által kínált élmények többségét a divízió Walt Disney Imagineering elnevezésű innovációs leányvállalat fejleszti ki, amely a szórakoztató parkoktól kezdve az interaktív játékokig a szegmens összes világszínvonalú termékének és szolgáltatásának felügyeletéért felelős.