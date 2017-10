A kamerák előtt törött el Sarka Katánál a mécses

Kata elérzékenyült kislányát hallgatva.

A Vigyázat, gyerekkel vagyok! című show-ban a csemetéikkel szereplő hírességek nagy nyilvánosság előtt szembesülnek azzal, milyennek látják őket a kicsik, a gyerekek gátlás nélkül beszélik ki szüleik nagy gonddal leplezett titkait, nem egyszer jól le is égetik őket.Tegnap Sarka Katát is megríkatta kicsi lánya, Noncsi, csak hát ezek a boldogság könnyei voltak – írja a Bors

A műsorban ugyanis bejátszottak egy kisfilmet, amiben a kislány elmondta, szerinte milyen az ő anyukája: számára a gyerekek a legfontosabbak, nem szidja őket, ha rossz jegyet visznek haza, és „mindent megbeszélek vele, még akkor is, ha majd férjhez megyek" – mondta mosolyogva a kicsi lány, akinek az anyukája a példaképe.És itt eltört a mécses, Kata alig tudta összeszedni magát a bejátszás után, csak törölgette a könnyeit.Még akkor is Noncsi szavainak hatása alatt volt, amikor a Bors tegnap megkereste.– Még sosem hallottam, ahogy rólam beszél. Nagyon meglepett, jólesett, amit mondott – tárta ki a szívét az anyuka, aki beavatta a lapot abba is, mi a titka annak, hogy ilyen jó a kapcsolata Noncsival és Dáviddal.

Nem gyerekként kezelem őket, joguk van a saját életükkel kapcsolatos döntésekhez. Például olyan apróságokban is, hogy milyen virág kerüljön az asztalra, de az iskolai dolgokban is, vagy abban, hogyan töltsük a nyaralást. Ezért maximálisan megbíznak bennem, én meg bennük.