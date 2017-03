A Karib-tenger kalózai 5: már most áradoznak a kritikusok a filmről

Kellemes meglepetésként értékelték kritikusok A Karib-tenger kalózai című sorozat ötödik epizódját, amelyet kedden mutatott be a Disney stúdió a filmszínházak vezetőinek éves tanácskozásán, a CinemaConon Las Vegasban.A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja című filmet világszerte május 26-án mutatják be a mozikban, a keddi vetítésen résztvevőknek, köztük az újságíróknak május 22-ig semmilyen részletes kritikát nem szabad közölniük a filmről.Az újabb epizódban Johnny Depp visszatér Jack Sparrow szerepében, csakúgy mint a Barbossát alakító Geoffrey Rush és Orlando Bloom Will Turner szerepében. Salazar kapitány, akit Javier Bardem formál meg, vezeti az Ördög Háromszögéből megszökő gyilkos szellemkalózokat, akik végezni akarnak minden kalózzal, köztük Jack Sparrow-val. A filmben új szereplőként bukkan fel Kaya Scodelario, aki egy csillagászt alakít és Brenton Thwaites a királyi flotta tengerészének szerepében.A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja a Disney első kalózos filmje 2011 óta, és az első, amelyet Joachim Ronning és Espen Sandberg rendez.A film "a legjobb az első epizód óta" - írta Germain Lussier, a Gizmondo kritikusa, aki hozzátette, hogy a "történet ugyan nem sokatmondó, de egyszer-egyszer varázslatos".Steven Weintraub, a Collider.com főszerkesztője az akciódús jeleneteket méltatta, és úgy vélte, hogy az új film jobb a negyedik epizódnál.Peter Sciretta, a Slasfilm.com szerkesztője kellemes meglepetésként értékelte a filmet, amely "folytatja az örökséget, a karakterekre és a világra összpontosít".