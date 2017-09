A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjából válogat az Uránia

A hagyományokhoz híven egy napra idén is Budapestre költözik a kecskeméti fesztivál, amelynek legkedveltebb és díjnyertes filmjein túl a legjobb ausztrál animációs filmekből is válogatnak, valamint újra levetítik az Ethel és Ernest című brit animációs játékfilmet is - közölték a szervezők az MTI-vel.



A KAFF-nap egy magyar nyelvű mesefilm-válogatással kezdődik, amelyben többek közt láthatók lesznek részek a Négyszögletű Kerek Erdőből, a Hoppi mesékből, az Egy kupac kufli és a Kormos mesék című sorozatból is. Ezt követően vetítik Raymond Briggs 1998-as, nagy sikerű könyve alapján készült, kézzel rajzolt, egész estés animációs filmet, amely Raymond szüleinek, Ethelnek és Ernestnek az igaz történetét mutatja be. A nézők egy átlagos londoni családot ismerhetnek meg, akik különleges eseményekkel és hatalmas társadalmi változásokkal teli időszakot élnek meg. Ezután a KAFF magyar rövidfilmes és tévésorozat-programjából válogatott blokkot lehet megtekinteni, többek között a Kojot és a sápadtarcú című Gauder Áron-filmet, Balajthy László Cigánymesék című alkotását, Varga Petra Mimik című filmjét, valamint Bucsi Réka Love című animációs munkáját is. A napot az ausztrál animációs összeállítás zárja.