A képzelet szüleményének nevezte a Versace család a divatdiktátorról készült sorozatot

A milánói család hétfői közleménye hangsúlyozza, hogy az American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace című kilencrészes sorozat pusztán a képzelet szüleményének tekintendő, azt a család engedélye és bármiféle együttműködése nélkül forgatták.



Az 50 éves Gianni Versace megöléséről a 21st Century Fox forgatott tv-sorozatot, amelyet a Fox 21 amerikai tévécsatorna január 17-étől tűz műsorára, Olaszországban pedig január 19-étől mutatnak be. A készülő filmet már a homoszexuális ruhatervező utolsó élettársa, Antonio D'Amico is kritizálta augusztusban, azt mondva róla, hogy annak cselekménye "távol áll a valóságtól".



A sorozatban D'Amicót a Puerto Ricó-i popsztár, Ricky Martin alakítja, Gianni Versace bőrébe Édgar Ramírez venezuelai színész bújik, a szabász húgának, Donatella Versacénak a szerepében pedig Penélope Cruz látható. A család által kritizált sorozatot Maureen Orth amerikai újságírónő Vulgar Favours című könyve alapján forgatták Miamiban és Los Angelesben.



A divattervezőt 1997. július 15-én, miami tengerparti házának bejárati előtt lőtte le Andrew Cunanan, egy sorozatgyilkossá vált luxusprostituált, aki néhány nappal később önmagával is végzett. Gianni halála után húga, Donatella vette át a világhírű divatház kreatív irányítását.