A Keresztapa sztárja is benne lesz a Mamma Mia! folytatásában

Nagy elégtétel Andy Garcia számára, hogy szerepet kapott a Mamma Mia! folytatásában (Mamma Mia! Here We Go Again /magyar cím még nincs/). A kubai származású színész ugyanis éveken át hiába lobbizott azért, hogy folytassák a Keresztapa-trilógiát. A harmadik rész egyik főszereplője volt, nagy sikert aratott és azóta nem sokat játszott szuperprodukcióban.



Garcia a folytatásban teljesen új karaktert formál meg, akinek kiléte egyelőre titok, miközben visszatérnek az előző rész sztárjai, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth és Pierce Brosnan.



Az első film 610 millió dolláros összbevételt ért el, és hasonló sikerre számítanak a folytatás esetében is.



A zenét ismét az ABBA két egykori dalszerzője, Björn Ulvaeus és Benny Anderssson szolgáltatja, az executive producerek között pedig ott van Tom Hanks és felesége, Rita Wilson is.



A sztoriról annyit tudni, hogy előre-hátra ugrál az időben, és a szereplők kapcsolatának fejlődését mutatja be.



A film jövő nyáron kerül a mozikba.



(Mamma Mia! Here We Go Again – hazai bemutató: 2018. július 19.)