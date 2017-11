A Kincsem nyitja a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált

A Kincsem vetítésével nyílik meg csütörtökön este a 17. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál a Laemmle's Monica Film Centerben, ahol jelen lesz a film rendezője, Herendi Gábor is - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel.



A legújabb magyar filmeket Hollywoodban bemutató rendezvény idén először két teljes hétig tart a négy Laemmle moziban, a Monica Film Centerben, a Fine Arts Theaterben, Music Hallban és a Playhouse-ban. Az idei válogatásban összesen 13 mozifilm, 19 tévéfilm, 18 rövidfilm, 8 dokumentumfilm, valamint számos ismeretterjesztő alkotás és animáció kapott helyet.



A közlemény szerint a fesztivál vendégei között lesz mások mellett Reviczky Gábor és Farkas Franciska is. Magyarország idei Oscar-nevezését, a Testről és lélekről című filmet Enyedi Ildikó forgatókönyvíró-rendező és Mécs Mónika producer személyesen mutatja be a közönségnek.



A Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált a Bunyik Entertainment szervezi a Filmalap támogatásával. A szemlét november 16-án Gárdos Éva Budapest Noir című filmjének bemutatója zárja a rendező részvételével - olvasható a közleményben.