A klímaváltozásra figyelmeztető videóhoz adta hangját az Oasis volt frontembere - VIDEÓ

Liam Gallagher brit rockénekes a klímaváltozás hatásaira figyelmeztető karácsonyi kampányvideóhoz kölcsönözte a hangját.A The Very Hot Snowman című animációs kisfilm főszereplője egy hóember, amely elolvad a napsütésben. Mindeközben a Gallagher, a narrátor arra figyelmeztet, hogy a "bolygónk már most is túl forró, és egyre csak melegszik", majd arra buzdít mindenkit, hogy csatlakozzon a kampányhoz, amelynek célja a klímaváltozással szembeni tudatosság növelése.A videót Rankin brit rendező és fotográfus készítette a 130 brit szervezetet, köztük a National Trust alapítványt és az Oxfam humanitárius civilszervezetet is tömörítő The Climate Coalition nevű csoport nevében.Gallagher nevéhez számos sláger kötődik az Oasis révén az 1990-2000-es évekből, köztük a Live Forever és a Wonderwall.A banda 2009-ben oszlott fel. Az énekes első szólóalbuma, az As You Were, 2017 októberében jelent meg és a brit lemezeladási lista élén landolt.