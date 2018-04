A költészet napja - Élő közvetítéssel is követi a Versmaratont a Kossuth Rádió

A Versmaraton unikális rendezvény, ahol több mint 50 kortárs költő 12 órán át olvassa fel saját költeményeit Az év versei 2018 antológiából a budapesti Akvárium Klubban. A felolvasást idén is beszélgetések szakítják meg, ahol meg is lehet ismerni a kortárs szerzőket - tette hozzá. Hangsúlyozta: a teljes Versmaratont élőben lehet követni szerdán a mediaklikk.hu internetes oldalon.



A Kossuth Rádióban a Napközben című műsorban félórás blokk foglalkozik a rendezvénnyel, 13 órakor 25 percen keresztül élőben közvetítik a Versmaratont a helyszínről, majd a Közelről című műsorban is többször bejelentkeznek az Akvárium Klubból.



A Versmaraton lesz a téma a Kossuth Rádió esti kulturális magazinjában, a Belépőben is. Az ingyenes esemény házigazdái a Kossuth Rádió műsorvezetői, Völgyi Tóth Zsuzsanna és Gyarmati Péter lesznek.



Az Akvárium Klubban mások mellett Ágh István, Géczi János, Szőcs Géza, Kukorelly Endre, Mezey Katalin, Kemény István, Terék Anna, Kiss Judit Ágnes és Oravecz Péter is szavalni fogja saját verseit. Mucsányi Marianna kiemelte azt is, hogy a Kossuth Rádió közszolgálati csatornaként a hírszolgáltatáson kívül feladatának tekinti a kulturális értékek megőrzését.



Ebbe a körbe tartozik a kortárs költészet is, ezért a felolvasást rögzítő hangfelvételek bekerülnek a rádió archívumába, valódi kulturális kincsként szolgálva a következő évtizedek rádiós szerkesztői és hallgatói számára. A Versmaratont nyolcadik alkalommal rendezi meg a Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és a Kossuth Rádió.