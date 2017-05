A könyvkiadás fellendítésért díjazták a Harry Potter-regények szerzőjét

A British Book Awards (Brit Könyvdíjak) átadásán Sarah Perry gótikus regénye lett az év könyve, J. K. Rowling pedig a könyvkiadás fellendülésében játszott rendkívüli szerepéért vehetett át díjat."Húsz éve még azt is nehezen hittem volna el, hogy kiadják egy könyvemet, nemhogy ilyen rangos elismerést kapjak" - köszönte meg a díjat a Harry Potter-regények szerzője.A Harry Potter és az elátkozott gyermek című kétrészes színmű szövegkönyve 2016 legnagyobb bestsellere lett Nagy-Britanniában. Korábban minden évben hatalmas lendületet adott a brit könyvpiacnak, amikor megjelent egy-egy Potter-regény. 2007-ben pedig, a regényfolyam hetedik, befejező részének kiadása révén a könyvszektor 1,79 milliárd fontos rekordbevételt ért el - emlékeztetett a BBC News keddi cikkében.Rowling a könyvszakmát is dicsérte köszönőbeszédében.

Ez az este valójában Önökről szól, a könyvkereskedőkről, akik nélkül természetesen nem lennének bestsellerek. Köszönetet akarok mondani azért, hogy az évek során támogatták a könyveimet, ez a díj valójában az Önök érdeme

- fogalmazott., amelyet Rowling John Tiffanyval és Jack Thorne-nal együtt jegyzett. A díjazott Kiran Millwood Hargrave The Girl of Ink and Stars című kamaszregénye lett, amelyet a Chicken House kiadó gondozott., amit az év irodalmi szenzációjaként emlegettek. Az 1890-es évek Londonjában játszódó gótikus regény 200 ezer példányban kelt el, ami az eredeti célkitűzés negyvenszerese volt."Nagyon örülök, hogy a kiadó könyvemmel foglalkozó csapatának munkáját így ismerték el. Ez a díj mindannyiuké. Megértették, hogy mit szeretnék elérni és el is érték számomra" - jelentette ki Perry.Hello, is this Planet Earth? (Heló, ez a Föld bolygó?) című fotóalbumért, amelyet a Nemzetközi Űrállomáson a Földről készített felvételeiből állított össze.