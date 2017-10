A Kossuth-díjas színésznővel érkezik az Oltári csajok az RTLII-re

Romantika, szenvedély, oltárian jó csajok, sármos pasik és számtalan kalamajka… Október végén indul az RTLII legújabb hazai fejlesztésű és gyártású napi sorozata, az Oltári csajok. A telenovellát 100 estén keresztül követhetik majd nyomon a nézők, akik a fiatal színészgárda mellett többek között Hűvösvölgyi Ildikóval is találkozhatnak a képernyőn.A történet főszereplői az Erdész nővérek, akik boldogságot és szerelmet keresnek a fővárosban. A vidékről, Budapestre felköltözött testvérek mindannyian más-más vágyakkal érkeznek, és mindent elkövetnek azért, hogy álmuk valóra váljon. Amikor felmerül a lehetősége egy mesés kastély megöröklésének, amit az először házasodó testvér kap, mindhárom lány versenybe száll érte. Az, hogy ki lesz a nyertes, a történet végére kiderül, ám addig is számtalan izgalomnak lehetünk tanúi.A napjainkban játszódó történet egyik férfi főszereplőjét, Jaskó Bálint formálja meg.„Márkot, a feltörekvő zenei producert alakítom, aki nagyon tudatos, rámenős és elég jó a szövege is" – kezdte viccelődve Bálint. „Eredetileg a középső lány, Hajnal vőlegénye, de felfigyel valaki másra is, és rájön, hogy rossz nőnek kezdett udvarolni. Napi 12 órákat forgatunk az elmúlt hónapokban, iszonyatosan jól összeszokott a csapat. Otthonosan érzem magam a szerepben, már csak azért is, mert világ életeben nők vettek körül, három nővérem van. Nagyon vicces újra látni, amit testközelből is megtapasztalhattam, hogy milyen az, amikor három lány van egy családban" – mesélte Jaskó Bálint.Kalamár Tamás, a produkció showrunnere romantikus, szenvedélyes, ugyanakkor bonyodalmaktól sem mentes szórakozást ígér.„A telenovella főbb szerepeit hat fiatal színész alakítja. Hihetetlen szerencsések vagyunk, hogy megtaláltuk őket, messze túlszárnyalták az eredeti elvárásokat. Emberpróbáló feladat napi egy órás sorozatot forgatni hónapokon keresztül megfeszített tempóban, de azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, nagyon élvezzük a közös munkát. Izgatottan várjuk, hogy fogadják majd a nézők a történetet. Ez a műfaj teljesen különbözik az eddigiektől, egy napjainkban játszódó, hazai fejlesztésű és gyártású fikciós telenovella, amellyel az egész családot szeretnénk leültetni a TV elé. Úgy alakítva a részeket, ami a 12-es karikába belefér" – tette hozzá Kalamár Tamás.A fiatal színészgárda mellett többek között Hűvösvölgyi Ildikóval is találkozhatnak majd a nézők, aki az Erdész nővérek jóságos nagynénjét alakítja.„Ez egy fantasztikus mese, amelyben Tünde szerepét játszom, aki gyakorlatilag egy tündér - talán nem véletlen a névválasztás sem" – kezdte nevetve Hűvösvölgyi Ildikó. „A történetben vannak jó és rossz erők, és ő egy jó erő, aki mindig a pozitív energiákat adja, úgy érzi, jót kell tennie az emberekkel. Ebben abszolút magamra ismerek, a való életben én is ilyen vagyok. Az utóbbi években inkább színházban játszom, viszonylag régen forgattam, ilyesfajta telenovellában pedig még soha sem szerepeltem. Nagyon boldog vagyok, hogy rám gondoltak, ráadásul Kalamár Tamással régóta ismerjük egymást. A stábban is roppant helyes mindenki, a rendezők hímestojásként bánnak velem, a nagy öreggel, és a lányokról is csupa jót mondhatok. Egyszerűen példaértékű, hogy mennyire profik ilyen fiatalon, szuper velük együtt dolgozni" – tette hozzá a színésznő.A főbb szerepekben budapesti és vidéki színházak, tehetséges színészei: Horváth Sisa Anna, Hartai Petra, Michl Juli, Jaskó Bálint, Dér Zsolt és Ember Márk láthatók. Akik mellett Hűvösvölgyi Ildikón kívül, többek között Danics Dórával, Fehér Adriennel és Agócs Judittal is találkozhatnak a tévénézők. A sorozat egyik betétdalát Danics Dóra énekli.