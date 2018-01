A legeslegjobb séfet keresi Amerika, mi pedig végignézhetjük, hogyan találják meg

egy egész disznót, azaz fülétől a farkáig fel kell használni a sertés különféle részeit a fogásokhoz

5 olyan ételkülönlegességet kell készíteni, amiben az édes és sós hozzávalók harmonikusan keverednek

a versenyzők 5 olyan alapanyagot kapnak, amelyek egy részével még sose dolgoztak, a maradékot pedig fogalmuk nincs, hogy illeszthetnék ezekhez.

A 2005-ben indult “Amerika szuperséfje" eddig 11 évadot ért meg, a most szerdán a Food Network tévécsatornán induló “Amerika szuperséfje – A kihívás" az eddigieket igyekszik megkoronázni, vagyis feltenni a habot a tortára vagy épp a citromot a sült malacra.Ez a szakácsverseny valójában egy japán produkció (Iron Chef) adaptációja, és az amerikai Food Network csatorna egyik legnépszerűbb sorozata.(Egy 2008-as különkiadásban, amelyben a Hálaadás kapcsán eresztettek össze szakácsokat, Jamie Oliver is a versenyzők közt volt, és le is győzte társát, Mario Batalit.)A magyar Food Network csatornán az elmúlt években 2 évada volt látható az „Amerika szuperséfjé"-nek, január 17-től minden szerdán 21:00-tól pedig magyar nézők is követhetik a végső összecsapást, vagyis az „Amerika szuperséfje – A Kihívás"- t (Iron Chef Gauntlet).A műsorvezető Alton Brown, a humoráról és karakteres egyéniségéről ismert színész, televíziós személyiség, író és zenész. Féltucat gasztronómiai műsort vezetett már, volt néhány, amelyet ő maga talált ki.Az új sorozat zsűritagjai - akik változnak az egyes epizódok során - pedig szintén ismert személyek, például Anne Burrell, Giada De Laurentiis és Geoffrey Zakarian.A versenyzőknek ún. “titkos hozzávalókból" (azaz csak helyszínen tudják meg, mivel kell dolgozni – ez már nem újdonság a magyar nézőknek sem) kell dolgozni, az azonban tényleg kihívás, hogy 60 perc alatt 5 fogást kell ezekből elkészíteni. Ráadásul a 20. percben a műsorvezető még hoz egy új alapanyagot vagy konyhai eszközt vagy tálalási kiegészítőt, amit szintén be kell építeni az alkotásokba.Az utolsó nagy összecsapásban pedig az első 5 forduló végén továbbjutó séf küzd meg a korábbi szuperséfekkel: Bobby Flayjel, Masaharu Morimotóval és Michael Symonnal.

Hisz például Bobby Flay, illetve a most a zsűriben szereplő Geoffrey Zakarian az „Amerika szuperséfje" korábbi évadaiban tűnt fel, és utána saját műsort kaptak vagy rendszeres szereplői lettek a Food Network tévécsatorna főzős-sorozatainak (pl. „A konyha" címűnek, ami nálunk is látható) és egyéb tévéműsoroknak.Kiss Kálmán, az RTL Klubon futott „Konyhafőnök" első szériájának győztese számos felkérést kapott a műsor után éttermektől, de végül egy budai kis étterem-kávézóba szegődött, ahol kurzusokat is tart, emellett bemutatókon, rendezvényeken is főz és oktat.A Konyhafőnök 2. évadát Lovász József Domi nyerte, aki 2016-ban párjával “pop-up" desszertezőt nyitott Budapesten. Wossala Rozina a „Konyhafőnök" első évadában „csupán" 2. helyezést ért el, de talán mára ő lett a legismertebb a versenyzők közül: két évvel későbbi szériában már zsűritagként tért vissza. Saját éttermet is nyitott a Bazilikánál, és szerepelt a „Celeb vagyok, ments ki innen!" c. műsorban is.Ha kedveli a szakácsversenyek feszültséggel és kreativitással teli hangulatát, kövesse az „Amerika szuperséfje – A kihívás" epizódjait szerdánként 21:00-tól a Food Network csatornán. Ki tudja, talán a nyertest jövőre már saját műsorral, világhírűként láthatjuk újra!