A légiforgalmi irányítók munkáját népszerűsíti a HungaroControl torony a Szigeten

A látogatók a "felszállási engedélyt" az AIRbility nevű applikáció letöltésével és a rajta található játékok kipróbálása során szerzett pontszámokkal kapják meg - tájékoztatták az MTI-t a helyszínen lévő munkatársak.



Akik teljesítik az applikáció feladatait és elérik a napi 7000 pontos limitet, azok a több mint nyolc méteres magasságból kiugorva átélhetik a szabadesés élményét is. Az applikációval saját készülékre letöltve bárhol lehet játszani, de akinek nincs erre alkalmas eszköze, azoknak a szervezők a helyszínen is biztosítanak felületet a játék kipróbálására. Az ugrást 10 éves kor felett, szülői engedéllyel bárki kipróbálhatja.



A HungaroControl tájékoztatása szerint a vállalat Szigeten való megjelenésének elsődleges célja, hogy bemutassák a légiforgalmi irányítók munkáját és ezzel olyan karrierlehetőséget kínálhassanak a fiatalok számára, amelyre talán sosem gondoltak volna.



Kevesen tudják ugyanis, hogy mivel foglalkozik pontosan egy légi forgalmi irányító és az sem köztudott, hogy felvételi szűrőjük sokkal szigorúbb, mint a pilótáké: a jelentkezők átlagosan egy százaléka bizonyul alkalmasnak a feladatra.



A valódi felvételi eljárás során tesztek segítségével olyan képességeket mérnek, mint az átfogó, logikus gondolkodásmód; a gyors és hatékony döntéshozatal; a koncentrációs készség; a rövidtávú memória; a figyelemmegosztás képessége; valamint a stressz- és monotóniatűrés. A feladatok fokozatosan nehezednek és egyre inkább munkaspecifikussá válnak.



A tesztekkel párhuzamosan pszichológiai kérdőíveket is kitöltenek a jelentkezők, amelyben az irányításhoz szükséges olyan személyiségjegyeket is vizsgálnak, mint a szabálykövetés, a csapatorientáltság vagy az alkalmazkodóképesség. Ezek után még egy orvosi vizsgálat és egy interjú is vár a jelentkezőkre, amely során megbizonyosodnak az illető motivációjáról és szociális kompetenciáiról, például hogy mennyire tud együttműködni, hogyan kommunikál és old meg komplex problémákat csapatban, illetve egyedül. Ezek után derül ki, hogy ki kezdheti el az adott évben induló, átlagosan két évig tartó képzést.



A HungaroControl Magyarország egyik állami tulajdonú vállalata, amely légiforgalmi szolgáltatásokat nyújt a magyar légtérben és a NATO felkérése alapján, a Koszovó feletti magas légtérben is, valamint a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzi és léginavigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik.



Magyarország meghatározó szereplője az európai légiközlekedésnek, éves szinten nagyjából 750 ezer járat fordul meg a légterében. A cég légiforgalmi irányítói a legmodernebb technika segítségével, a nap minden órájában, az év minden napján ellenőrzik és irányítják a repülőgépeket.