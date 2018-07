A legjobb fényképezőgép az, amelyik éppen nálad van

Profi fotósként korábban ódzkodtam attól, hogy fényképezésre is használjam a telefonomat, de a csúcsminőségű kamerával felszerelt készülékek meggyőztek, hogy már telefonnal is lehet elképesztő minőségű képeket készíteni. Jelenleg egy Samsung Galaxy S9+-t használok a hétköznapokban, és imádom, hogy mindig velem van, így a fotós felszerelésem nélkül is megörökíthetem a fontos pillanatokat. Éppen ezért arra bíztatok mindenkit, hogy bármilyen telefont is használ, ismerje meg a készüléke beállításait, fogadjon meg néhány alapvető tanácsot, kapja lencsevégre a hétköznapokat is, és ossza meg bátran a képeit!"

A folyton kéznél levő okostelefonok elterjedésével emberek milliói váltak fotóssá. Tavaly a képek 85 százaléka már mobillal készült, az egyik legnépszerűbb, közel 75 millió fotós által használt fényképmegosztó oldalra, a Flickr-re feltöltött képek 50 százalékát már telefonnal lőtték, miközben csupán a képek 33 százaléka készült tükörreflexes fényképezőgéppel. A jelenleg körvonalazódó trend várhatóan a jövőben is folytatódik, becslések szerint 2020-ra már évente 1,4 billió digitális fotót készítünk majdA népszerű magyar fotós, Nánási Pál például már nem csupán a családja hétköznapjait örökíti meg telefonjával, vállalt már el olyan felkérést is, amely keretében épülethálóra kellett koncertfotót készítenie mobillal.Az emberek életük során átlagosan 25 000 szelfit készítenek. A szelfi tehát kétségtelenül népszerű, ám igencsak kényes műfaj. Fontos, hogy sohase alulról fotózzuk magunkat, a készüléket tartsuk homlokmagasságba vagy még feljebb. Emeljük meg az állunkat, ezzel eltüntethetjük a tokát, és a kattintás pillanatában ne magunkat figyeljük a kijelzőn, hanem nézzünk egyenesen a kamerába! A fény szemből, kicsit magasabbról érkezzen, ügyeljünk arra, hogy semmiképp ne világítson a fényforrás a szemünkbe, kerüljük a közvetlen, éles napfényt, és ne álljunk a fényforrás alá! Nánási Pál további tippjeit a profi szelfi elkészítéséhez itt tudod megnézni.A Samsung 2018-as felmérése szerint az európaiak 20 százaléka kifejezetten szívesen posztol az általa elkészített finomságokról a saját közösségi média felületein. Ha ínycsiklandozó ételfotókat szeretnél készíteni, ügyelj a színek harmóniájára! A háttérként szolgáló felület (a tányér, az asztalterítő) a középpontban álló étel színeinek komplementere legyen, de a fotózott fogások semmiképpen ne olvadjanak bele a háttérbe! Nánási Pál további tippjeit a profi ételfotók elkészítéséhez itt tudod megnézni.A telefonokkal készített fotók a hétköznapi pillanatokat örökítik meg, egy-egy erős filter ezek hangulatát jelentősen módosítja. Ne használjunk ezért intenzív effekteket, elegendő, ha a színeken és a kontraszton állítunk! A képek készítésekor ne zoomoljunk, inkább utólag vágjuk ki a képet! Ezen műveletek elvégzéséhez nincs szükség drága applikációkra sem, a gyárilag telepített képszerkesztő alkalmazásokkal is kivitelezhetők a módosítások. Mindig mentsük el azonban az eredeti fotót, így ha a szerkesztés után nem tetszik a végeredmény, még mindig visszatérhetünk az eredeti fotóhoz. Nánási Pál további tippjeit a profi képszerkesztéshez itt tudod megnézni.5 Samsung European Kitchen Trends kutatás, 2018