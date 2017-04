A legsötétebb esetek és rideg borzongás a Sherlock legújabb évadában

Minden idők leghíresebb nyomozóját és hűséges társát senkinek nem kell bemutatni. A világ egyik legfelkapottabb és legjobban fizetett színésze, Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) és a Hobbit trilógiából, valamint az Igazából szerelem című filmből ismert Martin Freeman (Dr. John Watson) által életre keltett figurák a modern Londonban élnek, így tárul elénk, hogyan nyomoz ma Nagy-Britannia legendás detektívje és zseniális barátja. A legújabb évadban megismerjük Dr. Watson feleségének múltját és kiderül, milyen szerepet játszik férje és annak legjobb barátja életében. Emellett Watsonék életük eddigi legnagyobb kihívásával néznek szembe: szülők lesznek. A baráti és szülői örömöket viszont beárnyékolja megannyi bűntény és rejtély, így a sorozat alkotói (Steven Moffat és Mark Gatiss) szerint is az egyik legsötétebb és legkomorabb évaddal találkozhatnak a nézők, borzongásban biztosan nem lesz hiány!„A múlt árnyai kísértik Sherlock Holmes és John Watson életét, terror és tragédia dereng a háttérben. Ez az a történet, amit már az eleje óta mesélünk és mostanra éri el a tetőpontját" – mondta Steve Moffat, aki többek között a Ki vagy, doki? és a Páran párban című sorozatokat is jegyzi.Az első rész (The Six Thatchers - A hat Thatcher) Arthur Conan Doyle „A hat Napóleon" című műve alapján készült, egy fiatalember rejtélyes halálesetét vizsgálják. Bár a bűntény megoldódik, nyomában váratlan tragédiák járnak. A második részben (The Lying Detective - A hazug detektív) tovább fokozódik a feszültség, de nem csupán a bűncselekmények miatt, egy régi ismerős felbukkanása mindenkit komoly veszélybe sodor.Sherlock, 4. évad országos TV premier, április 10-től, minden hétfőn 21:00-kor az AXN műsorán.