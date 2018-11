A Lexus reklámfilmjét mesterséges intelligencia írta

A Lexus világszerte ismert arról, hogy folyamatosan feszegeti a technológia és az innováció határait – és pontosan ez a szemlélet vezetett a világ első olyan filmjének megalkotásához is, aminek forgatókönyvét teljes egészében mesterséges intelligencia (AI) írta - számolt be a mediapiac.com A korábban a Lexus Légdeszkát is megteremtő, merész műszaki szemlélethez hűen a film alaptörténetét és forgatókönyvét teljes egészében egy AI írta, amit a Visual Voice és a The&Partnership vállalatok alkották meg az IBM Watson AI eszközök és alkalmazások segítségével – írják.A reklámfilm november 19-től látható lesz a Lexus csatornáin.