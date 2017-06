A Lidlben fogja árulni ruhakollekcióját Heidi Klum

A Lidl bejelentette, hogy idén Heidi Klum ruhakollekcióját is árulni fogják a boltokban – írta a társaság közleményére hivatkozva a 24.hu A lap úgy tudja, hogy a magyarországi üzletek kínálatában be az év vége felé jelenik meg a kollekció. Az áruházlánc ezzel a divatkampánnyal felértékeli a ruházati kínálatot a vásárlók számára, emellett sokszínűséget és divatos újdonságokat ajánl ​– írták.A német szupermodell ruháit a Lidl Divathét keretében mutatják be a vásárlóknak.

Remélem, hogy tetszeni fog a Lidl számára létrehozott kollekcióm. Nagy örömet jelentett számomra ez a munka… Hozzám hasonlóan a Lidl is komoly igényt támaszt a szuper áron elérhető jó minőségű termékek iránt. Hiszen a divatnak örömet kell jelentenie, és ezt mindenki számára elérhetővé kell tenni

– mondta Heidi Klum az együttműködés bejelentésekor.