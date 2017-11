A magyar fiatalok feldolgozására igent mondott a Metallica

A fiatalok videóját közel 66 ezren nézték meg egy hónap alatt.A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium iskolai zenekara egy különleges klipes feldolgozást készített a Metallica Nothing Else Matters című balladájából.A gyöngyösi fiatalok a Metallica menedzsmentjétől is engedélyt kaptak a videó Youtube-os közzétételére - írja a heol.hu . Kerek Dávid, a zenekar egyik tagja a Hammer Worldnek úgy nyilatkozott, nyolc hónapnyi intézkedés és munka után készülhetett el a klip.