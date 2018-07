A magyar LEGO-n bukott el a James Bond titok

Várhatóan nagy siker lesz a James Bond Lego, amit eddig hivatalosan nem is jelentettek be. A Lego Store Budapest webes felületén azonban nemrégiben élesedett az az előrendelési oldal, amelyen regisztrálva az elsők között juthatnak hozzá a rajongók a készlethez - írta meg a hvg.hu Az is kiderült, hogy ez nem más lesz, mint egy Aston Martin DB5 sportkocsi.A lap arról is beszámolt, hogy azóta már elérhetetlenné tették az oldalt.De mint tudjuk, az internet nem felejt, így a Google által eltárolt oldalnak köszönhetően már azt is tudni lehet, hogy "A LEGO 10262-es készlet 2018. augusztus 1-től lesz megvásárolható az előrendelők számára a LEGO Store Budapest üzleteiben, korlátozott számban!A termék előzetes ára 49999Ft! A bolti példányokhoz augusztus 8-tól lehet hozzájutni."A lap úgy tudja, hogy a 007-es Lego hivatalos leleplezésére várhatóan július 18-án a londoni Lego Store-ban kerül majd sor.