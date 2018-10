A magyar rajzfilmeket ünnepli az ország - 40 éve segít a bajban a kockásfülű nyúl

Éltes törpök. A belgák is ünnepelnek: hatvan évvel ezelőtt „látták meg a napvilágot" egy képregény hasábjain a világhírűvé vált Hupikék törpikék. Ebből az alkalomból kiállítást rendeztek Brüsszelben.

Időtlenek a jó poénok

Élő hagyomány a rajzfilmgyártás

Ki kell mászni a bajból

A nyuszi is ember

Rókabáb és rajzfilmfa

Gyerekeknek dolgoztak a legendák

„Van abba valami báj, hogyha kacag a máj" – csendül fel többek között Mézgáék jól ismert dallama a hétvégén az ország számos pontján: hatodik alkalommal rendezi meg az Országos Rajzfilmünnepet a KEDD Animációs Stúdió. Országszerte közel száz település mintegy ötszáz helyszínén vetítenek magyar klasszikusokat vagy épp az utóbbi évek sikeralkotásait, így tisztelegve a nemzetközileg is elismert magyar rajz- és animációsfilm-művészet előtt.– Úgy gondoljuk a KEDD Animációs Stúdiónál, hogy a magyar rajzfilm olyan értéket képvisel, amely méltán megérdemli, hogy megünnepeljük. Óriási nevek kötődnek a műfajhoz – kezdte Csejdy Réka, a filmünnep projektvezetője.Az első egész estés magyar rajzfilm az 1973-ban bemutatott János vitéz volt Jankovics Marcell rendezésében (az ő nevéhez fűződött később többek között a Magyar népmesék sorozat is), ezt követte a Dargay Attila rendezte Lúdas Matyi. A nyolcvanas években a Pannónia Filmstúdiót már a világ öt legjobb animációs műhelye közé sorolták. Nemcsak külföldi megrendeléseket kaptak folyamatosan, de rendre nyerték a díjakat a művészeti szemléken is. Rófusz Ferenc A légy című háromperces filmjével az első magyar Oscar-díjat is elhozta 1981-ben.Az olyan közkedvelt alkotások, mint a Dr. Bubó, a Mézga család vagy a Kukori és Kotkoda nemcsak gyerekeknek szóltak: szatírájuk, tanulságaik és poénjaik időtlenné tették az alkotásokat, amelyek a felnőttek számára is élvezetesek a mai napig. Szintén az örökzöldek között említhető az 1986-ban bemutatott Macskafogó Ternovszky Béla rendezésében.– A ’70-es, ’80-as években a magyar rajzfilmgyártás világhírű volt, és ez a mai napig is folytatódik, hiszen folyamatosan hozzák el a kisfilmek a díjakat a különféle nemzetközi fesztiválokról. Az animációsfilm-gyártás élő hagyomány Magyarországon. Az, hogy minőségi tartalmat tudunk szolgáltatni a gyerekeknek a mai, gyakran vizuálisan is szennyezett világunkban, nevelő célzatú, és fejleszti a látásmódjukat – mondja Csejdy Réka. – Másrészről a közös filmnézés jó családi, közösségi élmény ahelyett, hogy beülnek a gyerekek egy telefonnal a szobába, és egyedül bóklásznak a neten. A közös filmezés kitüntetett esemény, főleg, ha esetleg még beszélgetnek is róla a nézők, ahogy erre a rajzfilmünnepen lehetőség is van. Rengeteg helyszínen szerveznek ugyanis programokat a vetítések mellé, megadva a súlyát, ünnepélyességét az alkotásoknak, és azok bemutatásának – folytatja.A projektvezető szerint a magyar rajzfilmek kiemelkedősége például abban rejlik, hogy általában magasan képzett képzőművészeti és iparművészeti végzettségű művészek és elismert írók dolgoznak az alkotásokon.Az idei fesztivál „sztárja" A kockásfülű nyúl, amely idén ünnepli negyvenedik születésnapját.– Rajzolgattam, és eszembe jutott egy nyuszi, akinek túl nagy a füle. Aztán az, hogy mi mindent lehet csinálni ezekkel: be tud takarózni a saját fülével, csónakot képes csinálni az egyikkel, míg a másikat vitorlaként használja. Egyszer csak beugrott, hogy repülhet is a nagy fülével. Mivel én már a modern kor gyermeke vagyok, ezért kitaláltam, hogy propellerként is használhatná őket. Végül ez lett az a tulajdonság, amely aztán meghatározta ezt a nyuszit – mesélt a karakter születéséről Marék Veronika József Attila-díjas író, grafikus, a mese forgatókönyvírója, akinek a nevéhez olyan művek kötődnek, mint a Boribon és Annipanni vagy a Kippkopp sorozatok.A most 81 éves művész szívéhez idővel nagyon hozzánőtt a kockásfülű nyúl – vagy ahogyan ő hívja: „a nyuszi" – karaktere. – Ahogyan aztán Richly Zsolt (a rajzfilm rendezője – a szerk.) megrajzolta ezt a figurát, és ahogy az ezerféle mozdulat, kedves gesztus életre keltette a sok vicces jelenetben, az annyira édes lett, hogy elérzékenyülten szoktam nézni, annyira szeretem – vallotta be Marék Veronika, aki Richly Zsolttal a fesztivál programján egy beszélgetésen személyesen is részt vett. Utóbbinak számos más munkáját is vetítik országszerte a kockásfülű mellett: a Luther című sorozatot például 22 helyszínen láthatják az érdeklődők.A nyuszi nemcsak az alkotók és az ezen felnövő több generáció szívéhez áll közel, hanem a mai gyerekekéhez is: a plüssök és a róla szóló könyvek, DVD-k a mai napig megtalálhatók a játékboltok polcain. – A meseírásban nem üzenetküldés és tanítás van, hanem egy jó történetet mondunk el, és ha annak van ereje, akkor az üzen, de nem mi üzenünk direkt módon. Lényeges, hogy emberi történetek legyenek egy rajzfilmben, amelyeket emberileg kell megoldani. Tulajdonképpen a nyuszi is ember ilyen értelemben, mert nincs varázsereje. Nem úgy van, hogy ő varázsol, és akkor minden rendbe jön, hanem minden problémát, konfliktust valóságosan kell megoldani. Ebből a gyerekek azt láthatják, hogy hősiesen ki kell mászni a bajból – véli az alkotónő, aki elárulta sikere titkát is: őszintének kell lenni, ha gyerekekhez szól valaki, és lelke egy részében mindig gyermeknek kell maradnia a meseírónak. Nála legalábbis így történt.A filmvetítések mellett Gyálon rókabábkészítésre is várják a gyerekeket, Gyulán rajzfilmfát lehet ültetni, Herenden élő zenés programot szerveznek állatsimogatással, kézműves-foglalkozással és tökfaragással, Parádon rajzversenyt tartanak, Pécsen beszélgetést szerveznek az ókori Egyiptomról a Napkirálynőhöz kapcsolódóan, Sopronban pedig Luther-rózsát készítenek. Szegeden a Belvárosi moziban, Mosonmagyaróváron a Fehér Ló Közösségi Házban vetítenek rajzfilmeket. A helyszínekre bontott programkínálatról és a filmünnephez kapcsolódó, gyermekeknek meghirdetett rajzpályázat részleteiről a rajzfilmunnep.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.A hazai animáció története még a II. világháború előtt reklámfilmekkel kezdődött. Macskássy Gyula Kassovitz Félixszel és két társukkal reklámstúdiót alapított, ahol 1945-ig csaknem 150 reklámfilm készült. 1957-ben alakult meg a Pannónia Filmstúdió, ide tartozott a rajzfilmosztály is. Továbbra is nagy szerepe volt a filmgyártásban Macskássy Gyulának és kollégáinak, mint mesélték, egy Amerikából becsempészett Disney-filmtekercset tanulmányozva ismerkedtek a technikával. Macskássy tanított is, az ő műhelyéből került ki a hatvanas évek nagy generációja, Gémes József, Nepp József, Dargay Attila, Jankovics Marcell.