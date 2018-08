A Mastercard titokban kiadta a Google-nek hogy miket vásároltak a bankkártyájukkal

- jelentette a Bloomberg hírügynökség az ügyet jól ismerő, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.A Bloomberg hangsúlyozza: nem csak az interneten, hanem a boltokban folytatott vásárlások adatait is megosztják.Az amerikai üzleti hírügynökség szerint arról van szó, hogy. Így statisztikái vannak arról, hogy hányan vásárolták meg online, és hányan üzletben a terméket azok közül, akik látták a reklámot.A Bloomberg megjegyzi, hogy az adatok csak abban az esetben kerülnek rögzítésre, ha a felhasználó a reklámhirdetés megtekintése során be volt jelentkezve Google-fiókjába, és ha a reklám megtekintésétől számítva 30 napon belül megveszi a terméket, amelyről a hirdetést látta.A Mastercard-kártyák tulajdonosai nem tudnak arról, hogy a vásárlásaikról szóló adatokat a cég továbbítja a Google-nek, mivel e cégek sosem jelentették be hivatalosan az erről szóló egyezményt. A Bloombergnek az ügyet jól ismerő, meg nem nevezett források azt állították: a Google több millió dollárt fizetett a Mastercardnak ezekért az információkért.A Bloomberg megjegyzi, hogy Seth Eisen, a Mastercard szóvivője nem kívánt megjegyzést fűzni az erről szóló értesülésekhez, ugyanakkor rámutatott arra: a Mastercard megosztja a vásárlási tendenciákkal kapcsolatos információkat az eladókkal és szolgáltatóikkal, hogy segítsen nekik kiértékelni "reklámcégük hatékonyságát". "Semmiféle adatot nem adnak ki az egyéni tranzakciókról vagy személyes adatokról" - tette hozzá.A Google szóvivője szintén azt mondta, hogy a cég semmiféle személyes információt nem gyűjt, és nem is oszt meg ügyfeleivel, illetve, hogy a felhasználók kikapcsolhatják a reklámhirdetések megtekintéséről és a rájuk való kattintásról szóló információk nyomon követésének funkcióját.