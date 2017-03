A Matrix visszatérését terveik, Keanu Reeves is benne lenne

A filmes szaklap forrásai szerint az új film forgatókönyvét Zak Penn írná és a főszerepet Michael B. Jordan alakítaná. Egyelőre még nem világos, milyen formát ölt a projekt, a Warner Bros a fejlesztés korai szakaszában van - olvasható a Hollywood Reporter honlapján.



A HR úgy tudja, hogy Joel Silver, az eredeti trilógia producere állt elő állítólag a filmstúdió illetékeseinél egy esetleges újabb Mátrix film kiaknázásának a lehetőségével. A Washowski testvéreket, akik az 1999-ben bemutatott eredeti filmnek és két folytatásának a forgatókönyvét írták, illetve azokat rendezték, egyelőre nem vonták be az új feldolgozásba.



A Keanu Reeves főszereplésével Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss és Hugo Weaving társaságában bemutatott ausztrál-amerikai sci-fi egy disztópikus jövőt mutat be, amelyben az emberiség mesterséges intelligenciával rendelkező gépek alkotta szimulált valóságban él, ahol az embereket csak arra használják, hogy a gépek energiaforrásai legyenek. Thomas Anderson számítógép programozó azonban felismeri ezt az elnyomott létet, és az emberiség első számú reményévé válik az elnyomók megdöntésében.



A filmet 1999-ben mutatták be, és abban az évben a legnagyobb bevételt hozta az észak-amerikai mozikban és a negyedik legnagyobb bevételt világszerte. Egy évvel később négy - főként technikai - Oscar-díjat kapott.



Két folytatása - Mátrix - Újratöltve, Mátrix - Forradalmak - ugyan nem volt ilyen sikeres, de Keanu Reeves-t a három film Hollywood egyik leggazdagabb színészévé tette.



Reeves a minap úgy nyilatkozott, nyitott arra, hogy visszatérjen egy újabb folytatásban, ha a Wachowski testvéreket is bevonják abban. "Nekik kellene írniuk a forgatókönyvet és rendezniük a filmet" - vélte.