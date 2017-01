A MÁV szóvivője kiakasztotta Sebestyén Balázsékat

nekem az a tapasztalatom, hogy ha minden áldott reggel ez a probléma, akkor elindulok előbb.

A Magyarországon közlekedő elővárosi és régiós vonatok késnek a legtöbbet Európában. Ráadásul gyakori a teljes kimaradás is (10-12 %). Erről beszélget Balázs Vadon Janival és Rákóczi Ferivel, majd felhívták Lőcsei Virágot, a MÁV-Csoport szóvivőjét – számolt be a műsorrészletről a hvg.hu Lőcsei szerint Balázsék által közölt adatok nem valósak. Azt is mondta, hogy rendkívül sűrűn járnak a vonatok az elővárosi vonalakon, olyan sűrűn, mint a budapesti buszok, 5-10 percenként. Majd azt mondta:Erre Balázsék tulajdonképpen nekiestek a szóvivőnek: "Virág, ezzel most ne húzd ki a gyufát, ez nagyon csúnya, most elkezditek rákenni az utasokra, hogy induljanak előbb, az a pofátlanságnak a netovábbja. Ezt ne csináld. Egy szóvivő a legutolsó esetben oktathatja ki az utasokat, hogy mikor induljanak. Nektek az a feladatotok, hogy ott legyen időben a vonat, és nem az, hogy azt mondd, hogy induljon el korábban" – mondták egyhangúlag a műsorvezetők. A hölgy erre visszakozott.