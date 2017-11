A McCartney család lélegzetállító filmmel kampányol a húsfogyasztás csökkentéséért - Videó

Paul McCartney és lánya rövidfilmmel reklámozza a húsmentes hétfőt a hamarosan kezdődő bonni ENSZ-klímakonferenciához kapcsolódóan.A One Day A Week (Hetente egy nap) című ötperces rövidfilmet pénteken online mutatták be.A kampány új filmjét nagyrészt a Bloomberg Philanthropies finanszírozza, és a francia filmrendezővel, Yann Arthus-Bertrand Hope - aki lélegzetállító légifelvételeiről ismert -, közösen készítette Stella McCartney. A film arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy a bolygó szépsége csak az éghajlati viszonyok finom egyensúlyán keresztül létezhet - ezt az egyensúlyt sodorja veszélybe az állati termékek túlzott fogyasztása.A film Paul saját zenéit használja az 1997-es Standing Stone-ból, valamint a Botswana nevű kiadatlan dalt.Húsmentes Hétfő célja, hogy felhívja a figyelmet és ösztönözze az embereket, hogy változtassanak a étkezési szokásaikon, aminek első lépése lehet, ha csak egy napra elhagyják a húsfogyasztást."Létezik egy egyszerű, de nagyon fontos módja annak, hogy segítsünk megmenteni bolygónkat és minden lakóját. Ha hetente egy napon át nem fogyasztunk állati terméket, annak óriási befolyása lehet a mindannyiunkat megtartó finom egyensúly megőrzésében" - fejtette ki McCartney a videóban.Woody Harrelson és Emma Stone amerikai színészek is rövid támogató beszédet mondanak a filmben.Paul McCartney évek óta vegetáriánus. Lányával és más hírességekkel együtt 2009-ben indította útjára a Meat Free Monday (Húsmentes hétfő) kampányt. 2014-ben a brit zenész a New York-i klímatalálkozó előtt bemutatott egy dalt, amellyel a vegetáriánus napot kívánta promotálni.