A mi kis falunk megint a hét legnézettebb műsora volt

Ismét az RTL Klub fikciós sorozata, A mi kis falunk lett a legnézettebb műsor a kereskedelmi célcsoportban. A főműsoridős nézettség tekintetében csoportszinten is vitathatatlan az RTL Magyarország előnye: a cégcsoporthoz tartozó csatornák átlagos, 10. heti főműsoridős Live+As Live közönségaránya a 18-49-es korosztály körében ugyanis 34 százalék volt, míg a TV2 Csoport mindössze 18,8 százalékot ért el.



Csoportszinten csaknem kétszeres volt a különbség a 10. héten az RTL Magyarország és a TV2 csoport csatornáinak nézettsége között a kereskedelmi célcsoportban, főműsoridőben. Az RTL Magyarországhoz tartozó csatornák átlagos, 10. heti főműsoridős Live+As Live közönségaránya a 18-49-es korosztály körében ugyanis 34 százalék volt, míg a TV2 Csoport mindössze 18,8 százalékot ért el. Az RTL Klub főműsoridőben a kereskedelmi célcsoport körében idén eddig 68 estét nyert meg, míg a TV2 csupán egyet.



Kiugróan magas, 13,2 százalékos volt a különbség az RTL Klub és a TV2 főműsoridős nézettsége között a kereskedelmi célcsoportban vasárnap este. Az RTL Klubon futó, A cipőbűvölő című film 19,4 százalékosközönségarányt ért el a 18-49 évesek körében, míg a TV2-n sugárzott film ebben az idősávban és célcsoportban csupán 6,1 százalékot produkált. A TV2-t vasárnap este – a Mr. és Mrs. Smith idején – a Film+ is megverte, az RTL Magyarország kábelcsatornáján a Red című amerikai akció-vígjáték 8,1 százalékosközönségaránnyal futott a kereskedelmi célcsoportban a 10. hét utolsó estéjén.



Töretlen a sikere az RTL Klub fikciós sorozatának, sőt: a 10. héten még többen nézték A mi kis falunkat, mint az ezt megelőző héten. A Pajkaszeg lakóinak korántsem hétköznapi életét bemutató sorozat legutóbbi epizódja 416 153 nézőt ültetett az RTL Klub képernyője elé, amivel a 10. hét legnézettebb műsora lett a 18-49 éves korosztály körében. A mi kis falunk című sorozat március 9-én 30,9 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban. Az idei évben eddig ez az egyetlen olyan műsor, ami 30 százalék fölötti közönségarányt tudott produkálni a 18-49 éves nézők csoportjában. A sorozat népszerűségét mutatja az is, hogy még a csütörtöki rész vasárnapi ismétlése is 14,2 százalékos közönségarányt ért el.



Az RTL Klub múlt heti műsorai szerepelnek félreérthetetlen többségben az 50 legnézettebb műsort összesítő listán is. A toplista első 27 helyére kizárólag az RTL Klubon futó műsorok kerültek fel, élen a már említett A mi kis falunk című sorozattal. A lista második helyét a Nagyfiúk című amerikai vígjáték foglalja el, amelyvasárnap este volt látható az RTL Klubon. A nézettségi toplista harmadik, negyedik, ötödik, hetedik és tizedik helyén a Barátok közt található, amely 18,76 százalékos átlagos heti közönségarányt ért el a 10. héten. Továbbra is nagyon népszerű az RTL Klub másik, saját gyártású napi sorozata a kereskedelmi célcsoportkörében: az Éjjel-Nappal Budapest múlt heti epizódjai kivétel nélkül bekerültek a legnézettebb 17 műsorközé,és 17,98 százalékos átlagos heti közönségarányt ért el.



Kiemelkedően teljesítettek a 10. héten az RTL Klub Hírigazgatóságához tartozó műsorok is. Továbbra is az RTL Klub Híradója Magyarország legnézettebb hírműsora: az elmúlt héten mind a hét Híradó felkerült a legnézettebb műsorokat összesítő listára – a hét adás átlagosan 19,32 százalékos közönségarányt ért el a 18-49 évesek körében.



Az RTL Klub népszerű infotainment műsorának, a Fókusznak a március 6-i adása volt a legnézettebb, amely a nézettségi toplista előkelő 13. helyét szerezte meg, és 20 százalékos közönségarányt ért el. A Fókusz Plusz a 41. legnézettebb műsor volt a 10. héten, 13,5 százalékos közönségarányt ért el. Felkerült a toplistára a Házon kívül múlt hét szerdai adása is, amely 14,4 százalékos közönségaránnyal futott az RTL Klubon.



Két helyet javított az elmúlt héthez képest Lilu: A keresem a családom 10. heti epizódja a 22. legnézettebb műsor volt a kereskedelemi célcsoportban és 15,3 százalékos közönségarányt ért el. Sebestyén Balázs nagy sikerű game-showja, a Gyertek át! pedig a 30. legnézettebb műsor volt a kereskedelmi célcsoportban a múlt héten, a március 10-i epizód 14,7 százalékos közönségarányt ért el.