A Michelin csillagos séf, Széll Tamás konyhájának zajaiból született zenemű - Videó

Két alkotótársammal, Tokodi Gáborral és Rosta Gáborral végül együtt találtuk ki, hogy készüljön zene konyhai zajokból, és legyen ez a film egy ehhez a zenéhez passzoló videóklip-szerű alkotás. Ehhez az ötlethez találtuk meg Gál Kristóf zeneszerzőt, aki hétköznapi tárgyak keltette hangokból már korábban is komponált."

Ennek a filmnek az egyik legnagyobb nehézsége a technikai bonyolultságán túl talán az volt, hogy az elképzelésünket képesek legyünk megvalósítani. Nagyon nehéz elképzelni milyen zene készülhet konyhai zajokból és a zene is csak akkor kelt igazán életre, mikor már a képek is mellé kerültek. De szerencsére a végeredménnyel mindenki nagyon elégedett."

A Stand videójában Gál Kristóf zeneszerző a Stand étterem hangjaiból alkotott zenéjét Terei Miklós rendező-operatőr az étteremben forgatott képanyaga teszi teljessé.Az alkotók különleges koncepciójának megvalósítása nem volt könnyű feladat. Széll Tamás kést élez, Szulló Szabina szarvasgombát tisztít, de a borsőrléstől a sütő jelzésének hangjáig, vagy a pénztárgép duruzsolásáig minden jelentőséget kap a kész műben.A Stand étterem videójában nem egyszerűen zajokat hallunk egymás után, az alkotók valódi zeneművet írtak. A közel 150 zörejből álló műben még akkordok is hallhatók.„Mindenképpen egyedi filmet terveztünk, eredetileg felmerült az is, hogy az étterem átalakítására építünk fel egy koncepciót." – avat be minket az alkotás folyamatába a rendező-operatőr Terei Miklós.Egy egyszerű filmes forgatáshoz képest itt bonyolultabb folyamatot követtek az alkotók. A Stand csapatával való közös ötletelés elengedhetetlen volt,. Először ezeket a hangokat kellett felvenni speciális módon és izoláltan. A hangot kiadó tárgyakra úgynevezett kontaktmikrofonok is kerültek. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy sztetoszkóp, arra is képes, hogy magában a tárgyban keletkező hangot is rögzítse.„Technikailag egy működő konyhán nem tudtuk volna felvenni ezeket a hangokat ilyen tisztán. Ott óriási az alapzaj, mennek a szagelszívók, a hűtők. Így az étterem termelői konyhájának egy zajmentes szobájában vettünk fel minden hangot Széll Tamás segítségével. Ezzel a módszerrel tudtuk a valóságba átültetni ötletünket." – meséli a rendező.Ezekkel a hangokkal kezdte meg a munkát és alkotta meg a művet a zeneszerző, melyet később a rendezővel együtt csiszoltak a képi világgal is jól működő egységgé.A Stand csapata a forgatáson szabályosan ritmusra munkálkodott a konyhában. A felvételek készítésekor sokszor a kész zenét is lejátszották nekik, hogy megfelelő ütemben dolgozzanak, így kép és hang tökéletes egységet alkot.– zárja gondolatait a rendező-operatőr, aki amellett, hogy csapatával nem először teljesít megbízást kiemelkedő hazai éttermeknek, már számos alkalommal dolgozott Széll Tamással és Szulló Szabinával, ez a munka pedig bizonyára mérföldkő az E-motion Pictures csapatának életében is.