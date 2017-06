A Micsoda nőnél nem volt nézettebb műsor múlt héten

A kereskedelmi célcsoportban a legnézettebb műsorok top 50-es listájának első helyén a Micsoda nő! című amerikai vígjáték végzett. Az első tizenkilenc helyen – leszámítva a második helyen végzett M4 Sporton látható Formai-1 közvetítést – kizárólag az RTL Klub műsorszámai foglalnak helyet.



A legnézettebb műsorok top 50-es listáját tekintve a múlt hét folyamán az RTL Klub sorozatait és filmjeit választották a legtöbben a kereskedelmi célcsoportban. A Julia Roberts és Richard Gere főszereplésével látható Micsoda nő! című amerikai vígjáték 19,4 százalékos közönségarányával a lista első helyén végzett a kereskedelmi célcsoportban.



Töretlen a népszerűsége az RTL Klub sorozatainak is. A lista harmadik (17,5% SHR), ötödik (16,2%SHR) és hatodik helyén is (19,1% SHR) a Barátok közt végzett a 18-49 éves korosztály körében. Ugyanebben a korcsoportban, az RTL Klubon szintén naponta jelentkező Éjjel-Nappal Budapest a lista nyolcadik helyén végzett 18,2 százalékos közönségarányával.



A 23. héten nemcsak a listavezető Micsoda nő! című film örvendett nagy népszerűségnek, de több RTL Klubon vetített amerikai mozifilm is a toplista élmezőnyében végzett a kereskedelmi célcsoportban. A Faterok motoron a negyedik (15,3% SHR), a Merida a bátor a hetedik (18,0% SHR), míg az Álmomban már láttalak című amerikai romantikus vígjáték a lista kilencedik helyén végzett 17,0 százalékos közönségarányával, a 18-49 éves korosztály körében.



A legnézettebb műsorok top 50-es listájának tízedik helyén – a kereskedelmi célcsoportot tekintve – a Híradó június ötödikei adása végzett, 21,1 százalékos közönségarányával. Az RTL Klub Híradójának népszerűségét mutatja az is, hogy – ugyancsak ebben a célcsoportban – átlagosan 20 százalékos közönségarányt ért el az RTL Klub hírműsora, míg a TV2-n látható Tények mindössze 15,9 százalékos átlagos közönségarányt ért el a 23. héten.