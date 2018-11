A mindent felülíró univerzalitás repítette magasba a Queent - Ha élne, Mercury imádná a mai zenét

Generációs kérdés

A Bohém Rapszódia, az együttes történetét feldolgozó film tarolt a jegypénztáraknál.

Jelentéktelen ügyfelek

Megtérülő fáradság

Gyűjtő volt. A Queen magyarországi látogatása alatt a helyi producerek számára is kiderült, hogy Freddie Mercury art deco-gyűjtő volt. Rengeteg régiségboltot járt végig itthon is, leginkább art deco dísztárgyakat, szobrokat, festményeket, bútorokat keresett.

Bár a banda tagjai Mercury halála után is tovább játszottak, csak négyen együtt tudták elérni az igazi Queen-színvonalat. Képünkön Brian May.

Szokatlan Fúzió

Erős spiritualitás

Freddie Mercury 1980-ban. Itt még se híre, se hamva betegségének.

Harc az AIDS-szel

– Tegnap láttam a Queen-filmet, de még ma is hatása alatt vagyok – kezdi olvasónk, Barbara, aki nem érti, a kritikusok miért húzták le annyira a számára komoly katarzist okozó filmet. Másik olvasónk, Tamás már kevésbé lelkes. Ő egyetért az ítészekkel. Kevésnek, felszínesnek gondolja a valóságot egyébként szenvtelenül alakítgató alkotást.Mióta bemutatták a filmet, mindenki beszél róla. Amit eddig is tudtunk, csak újabb megerősítést nyert: a Quenn élt, él és élni fog. Hatásuk vitathatatlan, zenéjük megkerülhetetlen – ha szeretjük őket, ha nem.– Az igazság az, hogy én sosem voltam Queen-rajongó – kezdi Pleskonics András , azaz Dr. Rock rocktörténész, sőt bevallja – bár elismeri a zenekar elképesztő tehetségét –, amikor befutottak, kicsit még idegesítette is a zenéjük. Generációs kérdés is lehet a Queen iránt táplált rajongás, véli. Aki a Queen-rajongásban nőtt fel, fogékony kamaszéveiben találkozott vele, egészen máshogy viszonyulhat a zenekarhoz, mint valaki, aki a megjelenésük idejére már megszilárdult zenei ízléssel rendelkezett, vagy olyasvalaki, aki később született, és „retró" előadóként tekint a bandára. Egy biztos, akármelyik időszakunkban is csapott meg a Queen zenéjének szele, véleményünk biztos van róla. A hozzájuk hasonló megkerülhetetlen legendákkal legalábbis így szokott történni.A sikerhez vezető útjuk egyébként nekik sem volt egyenes. S ahogy az most a filmmel is történik, a kritikusok legtöbbször még akkor is ízekre szedték őket, amikor már meghódították a slágerlistákat is. A Queen II album 1974-ben megjelent Seven Seas of Rhye kislemeze után akadt kritikus, aki a glamrock legaljának nevezte az együttest, és a közönségsikert is méltatva úgy fogalmazott, ha ez a legjobb reményünk a jövőre, a rock'n'roll minden fogódzó nélkül zuhan az öngyilkosság felé.Első kiadójuknak annyira jelentéktelen ügyfelei voltak, hogy csak akkor használhatták a stúdiójukat, ha a komoly, sokat tejelő zenészek közül épp egy sem akart felvenni semmit. Így sokszor megesett, hogy egész éjjel a stúdió előtt ültek, s csak néhány hajnali órára jutottak be. A remek technikai feltételek miatt viszont egyértelműen megérte nekik kitartani, itt volt ugyanis lehetőségük olyan aprólékosan dolgozni, ahogy csak akartak. Ez a perfekcionizmus később a védjegyükké is vált: a lehető legtökéletesebb hangzás érdekében mindent akár több tucatszor is felvettek, a gitár és az ének felvételeit pedig többszörösen egymásra másolták, hogy erős és telt hangzást kapjanak.A befektetett energia, a kitartás és a tehetség még a fanyalgó kritikusok ellenére is meghozta nekik a sikert. A 74-es év után már a tagok is hinni kezdtek a jövőben, feladták polgári foglalkozásukat, hogy csak a Queenre koncentrálhassanak. A többi pedig tulajdonképpen már történelem. Következő kislemezük már nemcsak Angliában, de Amerikában is híressé tette őket, és a kritikusok is kezdtek megbékélni velük. Az 1975-ös Bohemian Rhapsody kislemez pedig egyenesen a legnagyobb sztárok közé repítette őket. S míg Deacon és May visszafogott, csendes életet élt, Taylor, de főleg Mercury körül egyre sokasodtak a botrányok, és a bulvársajtó rendszeres szereplőivé váltak. A közvélemény fantáziáját annyira sikerült beindítani, hogy bulijaikról rendkívül színes pletykák kezdtek terjedni. Kokaint felszolgáló meztelen pincérnőket, a vendégeket szórakoztató törpéket és transzvesztita előadókat vizionált a nagyközönség.Hogy igazuk volt-e, nem tudjuk. A zenekar tagjai mindenesetre tagadtak minden hasonló pletykát. Bioéletmódot azonban biztos nem éltek, és a polgárpukkasztás vágya sem állt tőlük távol. Mercury egyedi előadásmódja nélkül viszont elképzelhetetlen a Queen, és Pleskonics András is egyetért azzal, hogy ebben az esetben sem választható el a zene az alkotóktól. – Ez a páratlan hangzás – csakúgy, mint a Beatles esetében – kizárólag ennek a négy zenésznek szólalhatott meg – mondja.Dr. Rock rámutat, bárki bármit is gondoljon róluk, hihetetlen tehetséggel, megérdemelten hódították meg a világot. Nem túlzás zenei géniuszoknak nevezni őket. – A Bohemian Rhapsody magasan a korszellem felett járt, és még száz év múlva is ugyanolyan inspiráló lesz, mint most – mondja, és hozzáteszi, érdemes egyébként a mainstream zenéiken túl a kevésbé ismert dalokat is meghallgatni, mert azokból még több kiderül róluk. A Jazz című albumukat például az egyik legjobbnak tartja a rocktörténész, még annak ellenére is, hogy a kritikusok annak idején lehúzták. Ezenkívül kiemeli szóló próbálkozásaikat is. – A Queen sikerének egyik titka talán a zenéjükben rejlő mindent felülíró univerzalitás. A glamrock műfaja, amiből indultak, önmagában sem egységes, ők azonban olyan fúziót hoztak létre, ami a korban szokatlan volt – vélekedik, és elmondja, ma például már nem lógnának ki a sorból e fúziós kísérletekkel, hiszen rengeteget változott a zenei világ.– Szinte biztos vagyok benne, ha Mercury még élne, imádná a mai zenei világot. Úgy gondolom, talán valami ősi, etnikai elemekkel átszőtt zenét játszana, amiben erősen jelen van a spiritualitás, és ami visszavezeti akár a zanzibári gyökereihez – mondja Pleskonics András, és rávilágít, arab inspirációk már a Jazz című lemezen is feltűntek.– Ma a világ zene, és zene a világ; a világzene korszakát éljük. Freddie Mercury tökéletesen beleillene ebbe a „kavarodásba" azzal a diszkrét intelligenciájával és költői érzékenységével, amivel alkotott. Naponta dobom el az agyam, ámuldozva azon, amit mostanában a zenészek fel-feldobnak a YouTube-ra. Képzeljük el, mit tudna művelni ma a Mercury vezette Queen – tűnődik el a szakértő, és elmondja, ő maga is művészetük egyre mélyebb és mélyebb rétegeit érti meg most a beszélgetés alatt is. – Azt mondják, hogy 80-ig, John Lennon haláláig minden megtörtént a rockzenében, aminek meg kellett történnie. Kétségtelen, hogy a Queen is a 70-es években írta a legjobb zenéit – világít rá Pleskonics András, és hozzáteszi, ettől függetlenül megkérdőjelezhetetlen tény, hogy kiérdemelték előkelő helyüket a rocktörténetben, és nem hibázik, aki kalapot emel tehetségük előtt.Freddie Mercury 1986-ban egy japán útjáról hazatérve végeztetett AIDS-tesztet. Nem tudni biztosan, hogy a zenekari tagok mikor tudták meg, hogy beteg. Az élettársa, Jim Hutton 1987 húsvétján szembesült a tényekkel. Ő azt állítja, a zenészek csak 1991-ben szereztek tudomást róla. Ekkor már tagadhatatlan volt, hogy Mercury beteg. Visszavonult londoni házába, és már a régi barátaival sem tartotta a kapcsolatot, hogy ne lássák, mennyire rossz állapotban van. Egy november 9-i napon úgy határozott, hogy nem szedi tovább az életmentő gyógyszereket. Ezek után az újságírók szó szerint letáboroztak a háza előtt, és zaklattak mindenkit, aki a sztárhoz érkezett. November 23-án hivatalos nyilatkozatot adott ki, amelyben elismerte, hogy AIDS betegségben szenved, és összefogásra kért fel a betegség ellen. Másnap meghalt. Akarata szerint a zenekar támogatta az angol Terrence Higgins AIDS Trustot és az amerikai Magic Johnson AIDS ellenes szervezetet. Az 1992. április 20-i londoni Wembley Stadionban tartott Freddie Mercury-emlékkoncert milliós bevételéből pedig megalapították a Mercury Phoenix Trust AIDS-ellenes szervezetet.