A molekuláris biológia doktora lett az Offspring énekese

Dexter Holland gitáros-énekest eddig mindenki arról ismerte, hogy ő az Offspring frontembere, zenekarával milliós példányszámban adtak el lemezeket. A laza punkzene koronázatlan királyainak frontembere azonban tegnap megvédte a doktoriját, ami egy 175 oldalas tanulmány volt - írta meg a langologitarok.blog.hu Az ismert punkzenekar énekese, a molekuláris biológia szakterületén írta és védte meg és doktoriját, amelynek címe: Discovery of Mature MicroRNASequences within the Protein-Coding Regions of Global HIV-1 Genomes: Predictions of Novel Mechanisms for Viral Infection and Pathogenicity - osztották meg a zenekar weboldalán a hírt.Ha érdekli a dolgozat, itt tudja elolvasni.A lap a dolgozattal kapcsolatban azt írja, hogy Dexter a HIV-vírussal kapcsolatban végzett kutatásokat, és ugyan nem az AIDS ellenszerét találta fel, de reméli, hogy a munkája hozzásegíti a tudományt ennek valamikori megoldásához.