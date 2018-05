A nagy sikerű A kék bolygó II. az M5 kulturális televízió műsorán

Fotó: BBC

Érkezik a BBC-n kiemelkedő sikerrel vetített A é bolygó II. a özmédia műsorára. A világhírű dokumentumfilmes David Attenborough özremű ödésével észített angol természetfilm-sorozat első részét tfőn 20.10-től láthatjá az M5 oktatási, kulturális és ismeretterjesztő csatorna nézői.A é bolygó II. (Blue Planet II.) című trészes angol természetfilm-sorozat a világhírű természettudós, dokumentumfilmes David Attenborough özremű ödésével évekig észült és kiemelkedő nézettségi adatokat produkált Nagy-Britanniában. A lenyűgöző látványvilágú sorozatot mától a özmédia kulturális televíziója, az M5 is épernyőre tűzi.Az óceánok bolygónk felületének hetven százalé át borítjá , mégis a Föld legkevésbé ismert részei. A trópusi övtől a sarkvidékekig tartó utazáson soha eddig nem látott állati viselkedésformá példáit ismerhetik meg az első rész nézői. A második epizódban a film észítői mélytengeri búvárhajókkal indulnak el bolygónk legkevésbé ismert területei felé, ahol soha eddig nem látott élőlényekre bukkannak a több ezer méteres mélységben. A harmadik rész a színes és nyüzsgő korallzátonyokról szól, amelyben polippal, sügérrel és palackorrú delfinnel találkozhatnak a néző . A negyedik epizód a nyílt óceán állatvilágát, öztü az ámbráscet és a delfinek életét mutatja be és beszámol a rájuk leselkedő új veszélyről, az évente tengerbe kerülő több millió tonna mennyiségű műanyagról is. Az ötödik rész a part menti sekély vizek gazdag élővilágáról, a ülönböző növények és állatok egymásra utaltságáról, illetve a tigriscápa és a tengeri vidra életéről szól. A hatodik epizódban a tenger és a szárazföld találkozik egymással és oroszlánfóka borjak vadásznak tonhalakra a varázslatos Galápagos-szigetek partjainál.A műanyagok jelenléte már nemcsak szemmel látható hulladé formájában van jelen tengereinkben, de apró darabkái a vízbe bocsájtott vegyi anyagokkal reakcióba lépve a teljes táplálékláncra kifejtik áros hatásukat. Mindemellett a fosszilis energiahordozó égetéséből származó széndioxid a tengerek savassá válását idézi elő. A sorozat utolsó – hetedik – ré olyan tudósokat mutat be a világ ülönböző tájairól, akiknek munkája azt bizonyítja, hogy még nem éső tenni az óceánok élővilágának megmentéséért.