A Napszállta és a Solar Walk is szerepel a Londoni Filmfesztivál versenyprogramjában

Szerdán nyílik meg a BFI Londoni Filmfesztivál, melynek játékfilmes versenyprogramjában Nemes Jeles László Napszállta című alkotása, rövidfilmes versenyprogramjában pedig Bucsi Réka Solar Walk című animációja is szerepel.A 62. BFI Londoni Filmfesztivált október 10. és 21. között rendezik meg. A szervezők Steve McQueen Nyughatatlan özvegyek című filmjét választották a megnyitóra és egy másik nagy érdeklődéssel várt produkciót, a Jon S. Baird rendezésében készült Stan and Ollie című életrajzi filmet a záró gálára - ismertette hétfőn a The Hollywood Reporter.Az Oscar-díjas McQueen egy nyolcvanas évekbeli tévésorozat nyomán forgatta új filmjét, amelyben az özvegyek viszik véghez a néhai férjeik által kitervelt rablást, Baird pedig a két nagyszerű komikus, Stan Laurel és Oliver Hardy pályafutásának alkonyáról Steve Coogan és John C. Reilly főszereplésével rendezett filmet. A magyar mozi- és tévénézők az amerikai burleszkfilm hőskorának klasszikus párosát Stan és Pan néven ismerik.A londoni mustrán játsszák még Jorgosz Lanthimosz Velencében díjazott A kedvenc című történelmi drámáját, a Torontói Filmfesztiválon nagy sikert aratott Wild Rose-t és Peter Jackson első világháborúra emlékező They Shall Not Grow Old (Nem öregednek meg) című dokumentumfilmjét is.Utóbbival kapcsolatban Tricia Tuttle, a fesztivál művészeti igazgatója korábban hangsúlyozta, hogy az Oscar-díjas Jackson filmje segít megérteni, mit éltek át a katonák a fronton.A fesztivál hivatalos versenyprogramjában vetítik Nemes Jeles László Napszállta című filmjét. Az 1913 Budapestjén játszódó alkotás - a magyar Oscar-nevezett - további kilenc filmmel került be a mezőnybe, amelyek között Alice Rohrwacher Történet a tiszta szívről című drámája, Peter Strickland In Fabric című horrorja, Dominga Sotomayor Tarde para morir joven (Túl késő meghalni fiatalon) című chilei drámája és David Lowery The Old Man and the Gun című, Robert Redforddal forgatott romantikus krimivígjátéka is szerepel. A rövidfilmes versenyprogramban Bucsi Réka Solar Walk című dán animációs filmjét mutatják be Londonban.Tuttle korábban azt is kiemelte, hogy a fesztiválon látható több mint kétszáz film 30 százalékát nő rendezte.