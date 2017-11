A Netflix megszakította kapcsolatait Kevin Spaceyvel

A Netflix nem vesz részt semmilyen produkcióban, beleértve a Kártyavár című sorozatot, amely Kevin Spacey közreműködésével készül - írja a péntek esti közleményében a műsorszolgáltató.



A Netflix tájékoztatott arról is: még felmérik, hogy folytatják-e a 2013-ban indult sorozatot Spacey közreműködése nélkül.



Egyben közölte: nem adja ki az utóprodukciós fázisban lévő Gore című filmet, amelynek sztárja szintén a zaklatással vádolt színész.



A CNN hírtelevízió csütörtök este adott hírt arról, hogy a Kártyavár stábjának nyolc jelenlegi és korábbi tagja - akiknek nevét nem hozták nyilvánosságra - állt elő azzal, hogy Spacey részéről "ragadozó" viselkedést tapasztaltak, egy színész szexuális támadással vádolta meg őt.



Egy brit és egy mexikói színész korábban szintén megvádolta szexuális zaklatással Spacey-t, aki október végén jelentette be, hogy bár korábban nőkkel is voltak kapcsolatai, ezentúl meleg férfiként éli életét.



A széria hatodik - egyébként is befejezőnek szánt - évadát most forgatják, de a Spacey-t ért vádak miatt a Netflix internetes műsorszolgáltató és a Media Rights Capital produkciós cég felfüggesztette a forgatást.