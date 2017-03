A Netflix megvásárolja Orson Welles utolsó filmjének jogait

A digitális műsorszóró kedden jelentette be, hogy az 1970-76 között forgatott film befejezését Frank Marshall producer fogja felügyelni.



"Alig tudom elhinni, de 40 évi próbálkozás után végre a vágószobába mehetünk, hogy befejezzük Orson utolsó filmjét, nagyon hálás vagyok ezért a szenvedélyességért és kitartásért a Netflixnek" - jelentette ki Frank Marshall.



A The Other Side of the Wind egy hollywoodi szatíra egy briliáns, idősödő rendezőről, aki el akarja készíteni utolsó filmjét, ám se forgatókönyve, se pénze nincs hozzá. A főbb szerepeket John Huston, Dennis Hopper és Peter Bogdanovich alakítja.



Welles 1970-ben kezdett hozzá utolsó filmjéhez, ám soha nem fejezte be anyagi nehézségek miatt. 1985-ben bekövetkezett halála óta többen próbálkoztak megszerezni a jogokat.



Orson Welles olyan világhírű filmek rendezője, mint az Aranypolgár, az Othello, a Macbeth, és Az óra körbejár. A művész több mint egy tucat befejezetlen filmet hagyott hátra.



Ted Sarandos, a Netflix tartalomigazgatója közölte, hogy Orson Welles imádatában nőtt fel, ezért büszkeséggel tölti el őt és a Netfilxet, hogy bemutathatják Welles utolsó alkotását.